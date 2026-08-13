WXET股票今天的价格是多少？ Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票今天的定价为19.11。它在19.11 - 19.54范围内交易，昨天的收盘价为19.89，交易量达到9。WXET的实时价格图表显示了这些更新。

Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票是否支付股息？ Teucrium 2x Daily Wheat ETF目前的价值为19.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.11%和USD。实时查看图表以跟踪WXET走势。

如何购买WXET股票？ 您可以以19.11的当前价格购买Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票。订单通常设置在19.11或19.41附近，而9和-1.60%显示市场活动。立即关注WXET的实时图表更新。

如何投资WXET股票？ 投资Teucrium 2x Daily Wheat ETF需要考虑年度范围16.27 - 24.48和当前价格19.11。许多人在以19.11或19.41下订单之前，会比较-3.48%和。实时查看WXET价格图表，了解每日变化。

Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Teucrium 2x Daily Wheat ETF的最高价格是24.48。在16.27 - 24.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Teucrium 2x Daily Wheat ETF的绩效。

Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票的最低价格是多少？ Teucrium 2x Daily Wheat ETF（WXET）的最低价格为16.27。将其与当前的19.11和16.27 - 24.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WXET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。