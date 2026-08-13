WXET: Teucrium 2x Daily Wheat ETF
今日WXET汇率已更改-3.92%。当日，交易品种以低点19.11和高点19.54进行交易。
关注Teucrium 2x Daily Wheat ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
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常见问题解答
WXET股票今天的价格是多少？
Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票今天的定价为19.11。它在19.11 - 19.54范围内交易，昨天的收盘价为19.89，交易量达到9。WXET的实时价格图表显示了这些更新。
Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票是否支付股息？
Teucrium 2x Daily Wheat ETF目前的价值为19.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.11%和USD。实时查看图表以跟踪WXET走势。
如何购买WXET股票？
您可以以19.11的当前价格购买Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票。订单通常设置在19.11或19.41附近，而9和-1.60%显示市场活动。立即关注WXET的实时图表更新。
如何投资WXET股票？
投资Teucrium 2x Daily Wheat ETF需要考虑年度范围16.27 - 24.48和当前价格19.11。许多人在以19.11或19.41下订单之前，会比较-3.48%和。实时查看WXET价格图表，了解每日变化。
Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Teucrium 2x Daily Wheat ETF的最高价格是24.48。在16.27 - 24.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Teucrium 2x Daily Wheat ETF的绩效。
Teucrium 2x Daily Wheat ETF股票的最低价格是多少？
Teucrium 2x Daily Wheat ETF（WXET）的最低价格为16.27。将其与当前的19.11和16.27 - 24.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WXET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WXET股票是什么时候拆分的？
Teucrium 2x Daily Wheat ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.89和11.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.89
- 开盘价
- 19.42
- 卖价
- 19.11
- 买价
- 19.41
- 最低价
- 19.11
- 最高价
- 19.54
- 交易量
- 9
- 日变化
- -3.92%
- 月变化
- -3.48%
- 6个月变化
- 3.52%
- 年变化
- 11.11%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%