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WULX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF

19.22 USD 2.28 (13.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WULX за сегодня изменился на 13.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.60, а максимальная — 19.78.

Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WULX сегодня?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) сегодня оценивается на уровне 19.22. Инструмент торгуется в пределах 18.60 - 19.78, вчерашнее закрытие составило 16.94, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WULX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF в настоящее время оценивается в 19.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.22% и USD. Отслеживайте движения WULX на графике в реальном времени.

Как купить акции WULX?

Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) по текущей цене 19.22. Ордера обычно размещаются около 19.22 или 19.52, тогда как 141 и 3.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WULX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WULX?

Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF предполагает учет годового диапазона 14.90 - 67.69 и текущей цены 19.22. Многие сравнивают -2.73% и -19.92% перед размещением ордеров на 19.22 или 19.52. Изучайте ежедневные изменения цены WULX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF?

Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) за последний год составила 67.69. Акции заметно колебались в пределах 14.90 - 67.69, сравнение с 16.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF?

Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) за год составила 14.90. Сравнение с текущими 19.22 и 14.90 - 67.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WULX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WULX?

В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.94 и -22.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.60 19.78
Годовой диапазон
14.90 67.69
Предыдущее закрытие
16.94
Open
18.60
Bid
19.22
Ask
19.52
Low
18.60
High
19.78
Объем
141
Дневное изменение
13.46%
Месячное изменение
-2.73%
6-месячное изменение
-19.92%
Годовое изменение
-22.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%