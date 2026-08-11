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WULX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF
Курс WULX за сегодня изменился на 13.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.60, а максимальная — 19.78.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WULX сегодня?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) сегодня оценивается на уровне 19.22. Инструмент торгуется в пределах 18.60 - 19.78, вчерашнее закрытие составило 16.94, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WULX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF в настоящее время оценивается в 19.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.22% и USD. Отслеживайте движения WULX на графике в реальном времени.
Как купить акции WULX?
Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) по текущей цене 19.22. Ордера обычно размещаются около 19.22 или 19.52, тогда как 141 и 3.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WULX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WULX?
Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF предполагает учет годового диапазона 14.90 - 67.69 и текущей цены 19.22. Многие сравнивают -2.73% и -19.92% перед размещением ордеров на 19.22 или 19.52. Изучайте ежедневные изменения цены WULX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF?
Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) за последний год составила 67.69. Акции заметно колебались в пределах 14.90 - 67.69, сравнение с 16.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF?
Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF (WULX) за год составила 14.90. Сравнение с текущими 19.22 и 14.90 - 67.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WULX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WULX?
В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.94 и -22.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.94
- Open
- 18.60
- Bid
- 19.22
- Ask
- 19.52
- Low
- 18.60
- High
- 19.78
- Объем
- 141
- Дневное изменение
- 13.46%
- Месячное изменение
- -2.73%
- 6-месячное изменение
- -19.92%
- Годовое изменение
- -22.22%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%