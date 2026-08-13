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WULX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF

18.24 USD 1.30 (7.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WULX汇率已更改7.67%。当日，交易品种以低点18.01和高点19.78进行交易。

关注Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WULX股票今天的价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF股票今天的定价为18.24。它在18.01 - 19.78范围内交易，昨天的收盘价为16.94，交易量达到442。WULX的实时价格图表显示了这些更新。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF股票是否支付股息？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF目前的价值为18.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.18%和USD。实时查看图表以跟踪WULX走势。

如何购买WULX股票？

您可以以18.24的当前价格购买Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF股票。订单通常设置在18.24或18.54附近，而442和-1.94%显示市场活动。立即关注WULX的实时图表更新。

如何投资WULX股票？

投资Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF需要考虑年度范围14.90 - 67.69和当前价格18.24。许多人在以18.24或18.54下订单之前，会比较-7.69%和。实时查看WULX价格图表，了解每日变化。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF的最高价格是67.69。在14.90 - 67.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF的绩效。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF股票的最低价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF（WULX）的最低价格为14.90。将其与当前的18.24和14.90 - 67.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WULX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WULX股票是什么时候拆分的？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2x Long WULF Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.94和-26.18%中可见。

日范围
18.01 19.78
年范围
14.90 67.69
前一天收盘价
16.94
开盘价
18.60
卖价
18.24
买价
18.54
最低价
18.01
最高价
19.78
交易量
442
日变化
7.67%
月变化
-7.69%
6个月变化
-24.00%
年变化
-26.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%