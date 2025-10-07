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WTV: WisdomTree U.S. Value Fund

107.32 USD 0.09 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WTV за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.07, а максимальная — 107.45.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTV сегодня?

WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) сегодня оценивается на уровне 107.32. Инструмент торгуется в пределах 107.07 - 107.45, вчерашнее закрытие составило 107.41, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Value Fund?

WisdomTree U.S. Value Fund в настоящее время оценивается в 107.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.92% и USD. Отслеживайте движения WTV на графике в реальном времени.

Как купить акции WTV?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) по текущей цене 107.32. Ордера обычно размещаются около 107.32 или 107.62, тогда как 250 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTV?

Инвестирование в WisdomTree U.S. Value Fund предполагает учет годового диапазона 87.88 - 108.11 и текущей цены 107.32. Многие сравнивают 1.24% и 9.19% перед размещением ордеров на 107.32 или 107.62. Изучайте ежедневные изменения цены WTV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Value Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) за последний год составила 108.11. Акции заметно колебались в пределах 87.88 - 108.11, сравнение с 107.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Value Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Value Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) за год составила 87.88. Сравнение с текущими 107.32 и 87.88 - 108.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTV?

В прошлом WisdomTree U.S. Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 107.41 и 19.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
107.07 107.45
Годовой диапазон
87.88 108.11
Предыдущее закрытие
107.41
Open
107.34
Bid
107.32
Ask
107.62
Low
107.07
High
107.45
Объем
250
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
9.19%
Годовое изменение
19.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%