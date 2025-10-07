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WTV: WisdomTree U.S. Value Fund
Курс WTV за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.07, а максимальная — 107.45.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTV сегодня?
WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) сегодня оценивается на уровне 107.32. Инструмент торгуется в пределах 107.07 - 107.45, вчерашнее закрытие составило 107.41, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Value Fund?
WisdomTree U.S. Value Fund в настоящее время оценивается в 107.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.92% и USD. Отслеживайте движения WTV на графике в реальном времени.
Как купить акции WTV?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) по текущей цене 107.32. Ордера обычно размещаются около 107.32 или 107.62, тогда как 250 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTV?
Инвестирование в WisdomTree U.S. Value Fund предполагает учет годового диапазона 87.88 - 108.11 и текущей цены 107.32. Многие сравнивают 1.24% и 9.19% перед размещением ордеров на 107.32 или 107.62. Изучайте ежедневные изменения цены WTV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Value Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) за последний год составила 108.11. Акции заметно колебались в пределах 87.88 - 108.11, сравнение с 107.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Value Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Value Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) за год составила 87.88. Сравнение с текущими 107.32 и 87.88 - 108.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTV?
В прошлом WisdomTree U.S. Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 107.41 и 19.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 107.41
- Open
- 107.34
- Bid
- 107.32
- Ask
- 107.62
- Low
- 107.07
- High
- 107.45
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 9.19%
- Годовое изменение
- 19.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%