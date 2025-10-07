WTV: WisdomTree U.S. Value Fund
今日WTV汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点107.14和高点107.71进行交易。
关注WisdomTree U.S. Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
WTV股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. Value Fund股票今天的定价为107.17。它在107.14 - 107.71范围内交易，昨天的收盘价为107.32，交易量达到143。WTV的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. Value Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. Value Fund目前的价值为107.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.76%和USD。实时查看图表以跟踪WTV走势。
如何购买WTV股票？
您可以以107.17的当前价格购买WisdomTree U.S. Value Fund股票。订单通常设置在107.17或107.47附近，而143和-0.11%显示市场活动。立即关注WTV的实时图表更新。
如何投资WTV股票？
投资WisdomTree U.S. Value Fund需要考虑年度范围87.88 - 108.11和当前价格107.17。许多人在以107.17或107.47下订单之前，会比较1.09%和。实时查看WTV价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. Value Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. Value Fund的最高价格是108.11。在87.88 - 108.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. Value Fund的绩效。
WisdomTree U.S. Value Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. Value Fund（WTV）的最低价格为87.88。将其与当前的107.17和87.88 - 108.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTV股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. Value Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、107.32和19.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 107.32
- 开盘价
- 107.29
- 卖价
- 107.17
- 买价
- 107.47
- 最低价
- 107.14
- 最高价
- 107.71
- 交易量
- 143
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 1.09%
- 6个月变化
- 9.03%
- 年变化
- 19.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%