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WTV: WisdomTree U.S. Value Fund

107.17 USD 0.15 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WTV汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点107.14和高点107.71进行交易。

关注WisdomTree U.S. Value Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTV新闻

常见问题解答

WTV股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. Value Fund股票今天的定价为107.17。它在107.14 - 107.71范围内交易，昨天的收盘价为107.32，交易量达到143。WTV的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. Value Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. Value Fund目前的价值为107.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.76%和USD。实时查看图表以跟踪WTV走势。

如何购买WTV股票？

您可以以107.17的当前价格购买WisdomTree U.S. Value Fund股票。订单通常设置在107.17或107.47附近，而143和-0.11%显示市场活动。立即关注WTV的实时图表更新。

如何投资WTV股票？

投资WisdomTree U.S. Value Fund需要考虑年度范围87.88 - 108.11和当前价格107.17。许多人在以107.17或107.47下订单之前，会比较1.09%和。实时查看WTV价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. Value Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. Value Fund的最高价格是108.11。在87.88 - 108.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. Value Fund的绩效。

WisdomTree U.S. Value Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. Value Fund（WTV）的最低价格为87.88。将其与当前的107.17和87.88 - 108.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTV股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. Value Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、107.32和19.76%中可见。

日范围
107.14 107.71
年范围
87.88 108.11
前一天收盘价
107.32
开盘价
107.29
卖价
107.17
买价
107.47
最低价
107.14
最高价
107.71
交易量
143
日变化
-0.14%
月变化
1.09%
6个月变化
9.03%
年变化
19.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%