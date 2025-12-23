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WTRE: WisdomTree New Economy Real Estate Fund
Курс WTRE за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.08, а максимальная — 24.11.
Следите за динамикой WisdomTree New Economy Real Estate Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTRE сегодня?
WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) сегодня оценивается на уровне 24.11. Инструмент торгуется в пределах 24.08 - 24.11, вчерашнее закрытие составило 23.98, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
WisdomTree New Economy Real Estate Fund в настоящее время оценивается в 24.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.75% и USD. Отслеживайте движения WTRE на графике в реальном времени.
Как купить акции WTRE?
Вы можете купить акции WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) по текущей цене 24.11. Ордера обычно размещаются около 24.11 или 24.41, тогда как 3 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTRE?
Инвестирование в WisdomTree New Economy Real Estate Fund предполагает учет годового диапазона 20.88 - 28.95 и текущей цены 24.11. Многие сравнивают 0.84% и 1.88% перед размещением ордеров на 24.11 или 24.41. Изучайте ежедневные изменения цены WTRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Самая высокая цена WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) за последний год составила 28.95. Акции заметно колебались в пределах 20.88 - 28.95, сравнение с 23.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree New Economy Real Estate Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Самая низкая цена WisdomTree New Economy Real Estate Fund (WTRE) за год составила 20.88. Сравнение с текущими 24.11 и 20.88 - 28.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTRE?
В прошлом WisdomTree New Economy Real Estate Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.98 и 2.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.98
- Open
- 24.08
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 24.08
- High
- 24.11
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 1.88%
- Годовое изменение
- 2.75%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%