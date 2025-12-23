Курс WTRE за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.08, а максимальная — 24.11.

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