WTRE: WisdomTree New Economy Real Estate Fund
今日WTRE汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点23.93和高点24.11进行交易。
关注WisdomTree New Economy Real Estate Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTRE新闻
常见问题解答
WTRE股票今天的价格是多少？
WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票今天的定价为23.93。它在23.93 - 24.11范围内交易，昨天的收盘价为23.98，交易量达到5。WTRE的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票是否支付股息？
WisdomTree New Economy Real Estate Fund目前的价值为23.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.98%和USD。实时查看图表以跟踪WTRE走势。
如何购买WTRE股票？
您可以以23.93的当前价格购买WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票。订单通常设置在23.93或24.23附近，而5和-0.62%显示市场活动。立即关注WTRE的实时图表更新。
如何投资WTRE股票？
投资WisdomTree New Economy Real Estate Fund需要考虑年度范围20.88 - 28.95和当前价格23.93。许多人在以23.93或24.23下订单之前，会比较0.08%和。实时查看WTRE价格图表，了解每日变化。
WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree New Economy Real Estate Fund的最高价格是28.95。在20.88 - 28.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree New Economy Real Estate Fund的绩效。
WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree New Economy Real Estate Fund（WTRE）的最低价格为20.88。将其与当前的23.93和20.88 - 28.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTRE股票是什么时候拆分的？
WisdomTree New Economy Real Estate Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.98和1.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.98
- 开盘价
- 24.08
- 卖价
- 23.93
- 买价
- 24.23
- 最低价
- 23.93
- 最高价
- 24.11
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 1.12%
- 年变化
- 1.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%