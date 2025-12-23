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WTRE: WisdomTree New Economy Real Estate Fund

23.93 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WTRE汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点23.93和高点24.11进行交易。

关注WisdomTree New Economy Real Estate Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTRE新闻

常见问题解答

WTRE股票今天的价格是多少？

WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票今天的定价为23.93。它在23.93 - 24.11范围内交易，昨天的收盘价为23.98，交易量达到5。WTRE的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票是否支付股息？

WisdomTree New Economy Real Estate Fund目前的价值为23.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.98%和USD。实时查看图表以跟踪WTRE走势。

如何购买WTRE股票？

您可以以23.93的当前价格购买WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票。订单通常设置在23.93或24.23附近，而5和-0.62%显示市场活动。立即关注WTRE的实时图表更新。

如何投资WTRE股票？

投资WisdomTree New Economy Real Estate Fund需要考虑年度范围20.88 - 28.95和当前价格23.93。许多人在以23.93或24.23下订单之前，会比较0.08%和。实时查看WTRE价格图表，了解每日变化。

WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree New Economy Real Estate Fund的最高价格是28.95。在20.88 - 28.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree New Economy Real Estate Fund的绩效。

WisdomTree New Economy Real Estate Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree New Economy Real Estate Fund（WTRE）的最低价格为20.88。将其与当前的23.93和20.88 - 28.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTRE股票是什么时候拆分的？

WisdomTree New Economy Real Estate Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.98和1.98%中可见。

日范围
23.93 24.11
年范围
20.88 28.95
前一天收盘价
23.98
开盘价
24.08
卖价
23.93
买价
24.23
最低价
23.93
最高价
24.11
交易量
5
日变化
-0.21%
月变化
0.08%
6个月变化
1.12%
年变化
1.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%