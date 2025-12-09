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WTMF: WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
Курс WTMF за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.33, а максимальная — 41.59.
Следите за динамикой WisdomTree Managed Futures Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTMF сегодня?
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) сегодня оценивается на уровне 41.42. Инструмент торгуется в пределах 41.33 - 41.59, вчерашнее закрытие составило 41.29, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Managed Futures Strategy Fund?
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund в настоящее время оценивается в 41.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.08% и USD. Отслеживайте движения WTMF на графике в реальном времени.
Как купить акции WTMF?
Вы можете купить акции WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) по текущей цене 41.42. Ордера обычно размещаются около 41.42 или 41.72, тогда как 36 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTMF?
Инвестирование в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 36.63 - 42.37 и текущей цены 41.42. Многие сравнивают 1.32% и 4.36% перед размещением ордеров на 41.42 или 41.72. Изучайте ежедневные изменения цены WTMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Managed Futures Strategy Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) за последний год составила 42.37. Акции заметно колебались в пределах 36.63 - 42.37, сравнение с 41.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Managed Futures Strategy Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Managed Futures Strategy Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) за год составила 36.63. Сравнение с текущими 41.42 и 36.63 - 42.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTMF?
В прошлом WisdomTree Managed Futures Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.29 и 13.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.29
- Open
- 41.33
- Bid
- 41.42
- Ask
- 41.72
- Low
- 41.33
- High
- 41.59
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 4.36%
- Годовое изменение
- 13.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%