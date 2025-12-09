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WTMF: WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

41.42 USD 0.13 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WTMF за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.33, а максимальная — 41.59.

Следите за динамикой WisdomTree Managed Futures Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTMF сегодня?

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) сегодня оценивается на уровне 41.42. Инструмент торгуется в пределах 41.33 - 41.59, вчерашнее закрытие составило 41.29, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Managed Futures Strategy Fund?

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund в настоящее время оценивается в 41.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.08% и USD. Отслеживайте движения WTMF на графике в реальном времени.

Как купить акции WTMF?

Вы можете купить акции WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) по текущей цене 41.42. Ордера обычно размещаются около 41.42 или 41.72, тогда как 36 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTMF?

Инвестирование в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 36.63 - 42.37 и текущей цены 41.42. Многие сравнивают 1.32% и 4.36% перед размещением ордеров на 41.42 или 41.72. Изучайте ежедневные изменения цены WTMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Managed Futures Strategy Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) за последний год составила 42.37. Акции заметно колебались в пределах 36.63 - 42.37, сравнение с 41.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Managed Futures Strategy Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Managed Futures Strategy Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) за год составила 36.63. Сравнение с текущими 41.42 и 36.63 - 42.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTMF?

В прошлом WisdomTree Managed Futures Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.29 и 13.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.33 41.59
Годовой диапазон
36.63 42.37
Предыдущее закрытие
41.29
Open
41.33
Bid
41.42
Ask
41.72
Low
41.33
High
41.59
Объем
36
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
1.32%
6-месячное изменение
4.36%
Годовое изменение
13.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%