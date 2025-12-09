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WTMF: WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

41.40 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WTMF汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点41.35和高点41.48进行交易。

关注WisdomTree Managed Futures Strategy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTMF新闻

常见问题解答

WTMF股票今天的价格是多少？

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票今天的定价为41.40。它在41.35 - 41.48范围内交易，昨天的收盘价为41.42，交易量达到25。WTMF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund目前的价值为41.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.02%和USD。实时查看图表以跟踪WTMF走势。

如何购买WTMF股票？

您可以以41.40的当前价格购买WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票。订单通常设置在41.40或41.70附近，而25和-0.19%显示市场活动。立即关注WTMF的实时图表更新。

如何投资WTMF股票？

投资WisdomTree Managed Futures Strategy Fund需要考虑年度范围36.63 - 42.37和当前价格41.40。许多人在以41.40或41.70下订单之前，会比较1.27%和。实时查看WTMF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Managed Futures Strategy Fund的最高价格是42.37。在36.63 - 42.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Managed Futures Strategy Fund的绩效。

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund（WTMF）的最低价格为36.63。将其与当前的41.40和36.63 - 42.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTMF股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.42和13.02%中可见。

日范围
41.35 41.48
年范围
36.63 42.37
前一天收盘价
41.42
开盘价
41.48
卖价
41.40
买价
41.70
最低价
41.35
最高价
41.48
交易量
25
日变化
-0.05%
月变化
1.27%
6个月变化
4.31%
年变化
13.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%