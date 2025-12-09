WTMF: WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
今日WTMF汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点41.35和高点41.48进行交易。
关注WisdomTree Managed Futures Strategy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTMF新闻
常见问题解答
WTMF股票今天的价格是多少？
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票今天的定价为41.40。它在41.35 - 41.48范围内交易，昨天的收盘价为41.42，交易量达到25。WTMF的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund目前的价值为41.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.02%和USD。实时查看图表以跟踪WTMF走势。
如何购买WTMF股票？
您可以以41.40的当前价格购买WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票。订单通常设置在41.40或41.70附近，而25和-0.19%显示市场活动。立即关注WTMF的实时图表更新。
如何投资WTMF股票？
投资WisdomTree Managed Futures Strategy Fund需要考虑年度范围36.63 - 42.37和当前价格41.40。许多人在以41.40或41.70下订单之前，会比较1.27%和。实时查看WTMF价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Managed Futures Strategy Fund的最高价格是42.37。在36.63 - 42.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Managed Futures Strategy Fund的绩效。
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund（WTMF）的最低价格为36.63。将其与当前的41.40和36.63 - 42.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTMF股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.42和13.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.42
- 开盘价
- 41.48
- 卖价
- 41.40
- 买价
- 41.70
- 最低价
- 41.35
- 最高价
- 41.48
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.27%
- 6个月变化
- 4.31%
- 年变化
- 13.02%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%