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WTIP: WisdomTree Inflation Plus Fund

35.88 USD 0.44 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WTIP за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.61, а максимальная — 35.88.

Следите за динамикой WisdomTree Inflation Plus Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTIP сегодня?

WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) сегодня оценивается на уровне 35.88. Инструмент торгуется в пределах 35.61 - 35.88, вчерашнее закрытие составило 35.44, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Inflation Plus Fund?

WisdomTree Inflation Plus Fund в настоящее время оценивается в 35.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.14% и USD. Отслеживайте движения WTIP на графике в реальном времени.

Как купить акции WTIP?

Вы можете купить акции WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) по текущей цене 35.88. Ордера обычно размещаются около 35.88 или 36.18, тогда как 14 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTIP?

Инвестирование в WisdomTree Inflation Plus Fund предполагает учет годового диапазона 29.44 - 44.26 и текущей цены 35.88. Многие сравнивают 2.11% и 1.04% перед размещением ордеров на 35.88 или 36.18. Изучайте ежедневные изменения цены WTIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Inflation Plus Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) за последний год составила 44.26. Акции заметно колебались в пределах 29.44 - 44.26, сравнение с 35.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Inflation Plus Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Inflation Plus Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) за год составила 29.44. Сравнение с текущими 35.88 и 29.44 - 44.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTIP?

В прошлом WisdomTree Inflation Plus Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.44 и 17.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.61 35.88
Годовой диапазон
29.44 44.26
Предыдущее закрытие
35.44
Open
35.77
Bid
35.88
Ask
36.18
Low
35.61
High
35.88
Объем
14
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
2.11%
6-месячное изменение
1.04%
Годовое изменение
17.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%