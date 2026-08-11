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WTIP: WisdomTree Inflation Plus Fund
Курс WTIP за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.61, а максимальная — 35.88.
Следите за динамикой WisdomTree Inflation Plus Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTIP сегодня?
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) сегодня оценивается на уровне 35.88. Инструмент торгуется в пределах 35.61 - 35.88, вчерашнее закрытие составило 35.44, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Inflation Plus Fund?
WisdomTree Inflation Plus Fund в настоящее время оценивается в 35.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.14% и USD. Отслеживайте движения WTIP на графике в реальном времени.
Как купить акции WTIP?
Вы можете купить акции WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) по текущей цене 35.88. Ордера обычно размещаются около 35.88 или 36.18, тогда как 14 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTIP?
Инвестирование в WisdomTree Inflation Plus Fund предполагает учет годового диапазона 29.44 - 44.26 и текущей цены 35.88. Многие сравнивают 2.11% и 1.04% перед размещением ордеров на 35.88 или 36.18. Изучайте ежедневные изменения цены WTIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Inflation Plus Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) за последний год составила 44.26. Акции заметно колебались в пределах 29.44 - 44.26, сравнение с 35.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Inflation Plus Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Inflation Plus Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) за год составила 29.44. Сравнение с текущими 35.88 и 29.44 - 44.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTIP?
В прошлом WisdomTree Inflation Plus Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.44 и 17.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.44
- Open
- 35.77
- Bid
- 35.88
- Ask
- 36.18
- Low
- 35.61
- High
- 35.88
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- 2.11%
- 6-месячное изменение
- 1.04%
- Годовое изменение
- 17.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%