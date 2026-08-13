WTIP: WisdomTree Inflation Plus Fund
今日WTIP汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点35.74和高点35.74进行交易。
关注WisdomTree Inflation Plus Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WTIP股票今天的价格是多少？
WisdomTree Inflation Plus Fund股票今天的定价为35.74。它在35.74 - 35.74范围内交易，昨天的收盘价为35.88，交易量达到3。WTIP的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Inflation Plus Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Inflation Plus Fund目前的价值为35.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.68%和USD。实时查看图表以跟踪WTIP走势。
如何购买WTIP股票？
您可以以35.74的当前价格购买WisdomTree Inflation Plus Fund股票。订单通常设置在35.74或36.04附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注WTIP的实时图表更新。
如何投资WTIP股票？
投资WisdomTree Inflation Plus Fund需要考虑年度范围29.44 - 44.26和当前价格35.74。许多人在以35.74或36.04下订单之前，会比较1.71%和。实时查看WTIP价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Inflation Plus Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Inflation Plus Fund的最高价格是44.26。在29.44 - 44.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Inflation Plus Fund的绩效。
WisdomTree Inflation Plus Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Inflation Plus Fund（WTIP）的最低价格为29.44。将其与当前的35.74和29.44 - 44.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTIP股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Inflation Plus Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.88和16.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.88
- 开盘价
- 35.74
- 卖价
- 35.74
- 买价
- 36.04
- 最低价
- 35.74
- 最高价
- 35.74
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 0.65%
- 年变化
- 16.68%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%