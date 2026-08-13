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WTIP: WisdomTree Inflation Plus Fund

35.74 USD 0.14 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WTIP汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点35.74和高点35.74进行交易。

关注WisdomTree Inflation Plus Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WTIP股票今天的价格是多少？

WisdomTree Inflation Plus Fund股票今天的定价为35.74。它在35.74 - 35.74范围内交易，昨天的收盘价为35.88，交易量达到3。WTIP的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Inflation Plus Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Inflation Plus Fund目前的价值为35.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.68%和USD。实时查看图表以跟踪WTIP走势。

如何购买WTIP股票？

您可以以35.74的当前价格购买WisdomTree Inflation Plus Fund股票。订单通常设置在35.74或36.04附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注WTIP的实时图表更新。

如何投资WTIP股票？

投资WisdomTree Inflation Plus Fund需要考虑年度范围29.44 - 44.26和当前价格35.74。许多人在以35.74或36.04下订单之前，会比较1.71%和。实时查看WTIP价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Inflation Plus Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Inflation Plus Fund的最高价格是44.26。在29.44 - 44.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Inflation Plus Fund的绩效。

WisdomTree Inflation Plus Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Inflation Plus Fund（WTIP）的最低价格为29.44。将其与当前的35.74和29.44 - 44.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTIP股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Inflation Plus Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.88和16.68%中可见。

日范围
35.74 35.74
年范围
29.44 44.26
前一天收盘价
35.88
开盘价
35.74
卖价
35.74
买价
36.04
最低价
35.74
最高价
35.74
交易量
3
日变化
-0.39%
月变化
1.71%
6个月变化
0.65%
年变化
16.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%