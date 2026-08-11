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WTIB: USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund

24.00 USD 0.95 (4.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WTIB за сегодня изменился на 4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.00, а максимальная — 24.00.

Следите за динамикой USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTIB сегодня?

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund (WTIB) сегодня оценивается на уровне 24.00. Инструмент торгуется в пределах 24.00 - 24.00, вчерашнее закрытие составило 23.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTIB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund?

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund в настоящее время оценивается в 24.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.18% и USD. Отслеживайте движения WTIB на графике в реальном времени.

Как купить акции WTIB?

Вы можете купить акции USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund (WTIB) по текущей цене 24.00. Ордера обычно размещаются около 24.00 или 24.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTIB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTIB?

Инвестирование в USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 14.95 - 35.34 и текущей цены 24.00. Многие сравнивают 3.63% и 35.21% перед размещением ордеров на 24.00 или 24.30. Изучайте ежедневные изменения цены WTIB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund?

Самая высокая цена USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund (WTIB) за последний год составила 35.34. Акции заметно колебались в пределах 14.95 - 35.34, сравнение с 23.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund?

Самая низкая цена USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund (WTIB) за год составила 14.95. Сравнение с текущими 24.00 и 14.95 - 35.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTIB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTIB?

В прошлом USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.05 и 26.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.00 24.00
Годовой диапазон
14.95 35.34
Предыдущее закрытие
23.05
Open
24.00
Bid
24.00
Ask
24.30
Low
24.00
High
24.00
Объем
1
Дневное изменение
4.12%
Месячное изменение
3.63%
6-месячное изменение
35.21%
Годовое изменение
26.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%