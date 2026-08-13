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WTIB: USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund

24.00 USD 0.95 (4.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WTIB汇率已更改4.12%。当日，交易品种以低点24.00和高点24.00进行交易。

关注USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

WTIB股票今天的价格是多少？

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund股票今天的定价为24.00。它在24.00 - 24.00范围内交易，昨天的收盘价为23.05，交易量达到1。WTIB的实时价格图表显示了这些更新。

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund股票是否支付股息？

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund目前的价值为24.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.18%和USD。实时查看图表以跟踪WTIB走势。

如何购买WTIB股票？

您可以以24.00的当前价格购买USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund股票。订单通常设置在24.00或24.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注WTIB的实时图表更新。

如何投资WTIB股票？

投资USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund需要考虑年度范围14.95 - 35.34和当前价格24.00。许多人在以24.00或24.30下订单之前，会比较3.63%和。实时查看WTIB价格图表，了解每日变化。

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund的最高价格是35.34。在14.95 - 35.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund的绩效。

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund股票的最低价格是多少？

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund（WTIB）的最低价格为14.95。将其与当前的24.00和14.95 - 35.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTIB股票是什么时候拆分的？

USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.05和26.18%中可见。

日范围
24.00 24.00
年范围
14.95 35.34
前一天收盘价
23.05
开盘价
24.00
卖价
24.00
买价
24.30
最低价
24.00
最高价
24.00
交易量
1
日变化
4.12%
月变化
3.63%
6个月变化
35.21%
年变化
26.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%