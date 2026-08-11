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WTBN: WisdomTree Bianco Total Return Fund

24.71 USD 0.11 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WTBN за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.71, а максимальная — 24.79.

Следите за динамикой WisdomTree Bianco Total Return Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTBN сегодня?

WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) сегодня оценивается на уровне 24.71. Инструмент торгуется в пределах 24.71 - 24.79, вчерашнее закрытие составило 24.82, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTBN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Bianco Total Return Fund?

WisdomTree Bianco Total Return Fund в настоящее время оценивается в 24.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.68% и USD. Отслеживайте движения WTBN на графике в реальном времени.

Как купить акции WTBN?

Вы можете купить акции WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) по текущей цене 24.71. Ордера обычно размещаются около 24.71 или 25.01, тогда как 23 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTBN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTBN?

Инвестирование в WisdomTree Bianco Total Return Fund предполагает учет годового диапазона 24.60 - 26.00 и текущей цены 24.71. Многие сравнивают 0.16% и -3.74% перед размещением ордеров на 24.71 или 25.01. Изучайте ежедневные изменения цены WTBN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Bianco Total Return Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 26.00, сравнение с 24.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Bianco Total Return Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Bianco Total Return Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 24.71 и 24.60 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTBN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTBN?

В прошлом WisdomTree Bianco Total Return Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.82 и -2.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.71 24.79
Годовой диапазон
24.60 26.00
Предыдущее закрытие
24.82
Open
24.79
Bid
24.71
Ask
25.01
Low
24.71
High
24.79
Объем
23
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.74%
Годовое изменение
-2.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%