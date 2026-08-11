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WTBN: WisdomTree Bianco Total Return Fund
Курс WTBN за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.71, а максимальная — 24.79.
Следите за динамикой WisdomTree Bianco Total Return Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTBN сегодня?
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) сегодня оценивается на уровне 24.71. Инструмент торгуется в пределах 24.71 - 24.79, вчерашнее закрытие составило 24.82, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTBN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Bianco Total Return Fund?
WisdomTree Bianco Total Return Fund в настоящее время оценивается в 24.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.68% и USD. Отслеживайте движения WTBN на графике в реальном времени.
Как купить акции WTBN?
Вы можете купить акции WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) по текущей цене 24.71. Ордера обычно размещаются около 24.71 или 25.01, тогда как 23 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTBN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTBN?
Инвестирование в WisdomTree Bianco Total Return Fund предполагает учет годового диапазона 24.60 - 26.00 и текущей цены 24.71. Многие сравнивают 0.16% и -3.74% перед размещением ордеров на 24.71 или 25.01. Изучайте ежедневные изменения цены WTBN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Bianco Total Return Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 26.00, сравнение с 24.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Bianco Total Return Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Bianco Total Return Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 24.71 и 24.60 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTBN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTBN?
В прошлом WisdomTree Bianco Total Return Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.82 и -2.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.82
- Open
- 24.79
- Bid
- 24.71
- Ask
- 25.01
- Low
- 24.71
- High
- 24.79
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.74%
- Годовое изменение
- -2.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%