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WTBN: WisdomTree Bianco Total Return Fund

24.73 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WTBN汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.73和高点24.76进行交易。

关注WisdomTree Bianco Total Return Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WTBN股票今天的价格是多少？

WisdomTree Bianco Total Return Fund股票今天的定价为24.73。它在24.73 - 24.76范围内交易，昨天的收盘价为24.71，交易量达到14。WTBN的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Bianco Total Return Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Bianco Total Return Fund目前的价值为24.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.60%和USD。实时查看图表以跟踪WTBN走势。

如何购买WTBN股票？

您可以以24.73的当前价格购买WisdomTree Bianco Total Return Fund股票。订单通常设置在24.73或25.03附近，而14和-0.08%显示市场活动。立即关注WTBN的实时图表更新。

如何投资WTBN股票？

投资WisdomTree Bianco Total Return Fund需要考虑年度范围24.60 - 26.00和当前价格24.73。许多人在以24.73或25.03下订单之前，会比较0.24%和。实时查看WTBN价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Bianco Total Return Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Bianco Total Return Fund的最高价格是26.00。在24.60 - 26.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Bianco Total Return Fund的绩效。

WisdomTree Bianco Total Return Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Bianco Total Return Fund（WTBN）的最低价格为24.60。将其与当前的24.73和24.60 - 26.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTBN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTBN股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Bianco Total Return Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.71和-2.60%中可见。

日范围
24.73 24.76
年范围
24.60 26.00
前一天收盘价
24.71
开盘价
24.75
卖价
24.73
买价
25.03
最低价
24.73
最高价
24.76
交易量
14
日变化
0.08%
月变化
0.24%
6个月变化
-3.66%
年变化
-2.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%