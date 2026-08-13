WTBN: WisdomTree Bianco Total Return Fund
今日WTBN汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点24.73和高点24.76进行交易。
关注WisdomTree Bianco Total Return Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WTBN股票今天的价格是多少？
WisdomTree Bianco Total Return Fund股票今天的定价为24.73。它在24.73 - 24.76范围内交易，昨天的收盘价为24.71，交易量达到14。WTBN的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Bianco Total Return Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Bianco Total Return Fund目前的价值为24.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.60%和USD。实时查看图表以跟踪WTBN走势。
如何购买WTBN股票？
您可以以24.73的当前价格购买WisdomTree Bianco Total Return Fund股票。订单通常设置在24.73或25.03附近，而14和-0.08%显示市场活动。立即关注WTBN的实时图表更新。
如何投资WTBN股票？
投资WisdomTree Bianco Total Return Fund需要考虑年度范围24.60 - 26.00和当前价格24.73。许多人在以24.73或25.03下订单之前，会比较0.24%和。实时查看WTBN价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Bianco Total Return Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Bianco Total Return Fund的最高价格是26.00。在24.60 - 26.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Bianco Total Return Fund的绩效。
WisdomTree Bianco Total Return Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Bianco Total Return Fund（WTBN）的最低价格为24.60。将其与当前的24.73和24.60 - 26.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTBN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTBN股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Bianco Total Return Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.71和-2.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.71
- 开盘价
- 24.75
- 卖价
- 24.73
- 买价
- 25.03
- 最低价
- 24.73
- 最高价
- 24.76
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- -3.66%
- 年变化
- -2.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%