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WSHP: WeShop Holdings Limited

5.08 USD 0.42 (7.64%)
Сектор: Услуги связи Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WSHP за сегодня изменился на -7.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.08, а максимальная — 5.69.

Следите за динамикой WeShop Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WSHP сегодня?

WeShop Holdings Limited (WSHP) сегодня оценивается на уровне 5.08. Инструмент торгуется в пределах 5.08 - 5.69, вчерашнее закрытие составило 5.50, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSHP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WeShop Holdings Limited?

WeShop Holdings Limited в настоящее время оценивается в 5.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.63% и USD. Отслеживайте движения WSHP на графике в реальном времени.

Как купить акции WSHP?

Вы можете купить акции WeShop Holdings Limited (WSHP) по текущей цене 5.08. Ордера обычно размещаются около 5.08 или 5.38, тогда как 112 и -10.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSHP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WSHP?

Инвестирование в WeShop Holdings Limited предполагает учет годового диапазона 4.33 - 250.00 и текущей цены 5.08. Многие сравнивают -0.78% и -75.71% перед размещением ордеров на 5.08 или 5.38. Изучайте ежедневные изменения цены WSHP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WeShop Holdings Limited?

Самая высокая цена WeShop Holdings Limited (WSHP) за последний год составила 250.00. Акции заметно колебались в пределах 4.33 - 250.00, сравнение с 5.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WeShop Holdings Limited на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WeShop Holdings Limited?

Самая низкая цена WeShop Holdings Limited (WSHP) за год составила 4.33. Сравнение с текущими 5.08 и 4.33 - 250.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSHP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WSHP?

В прошлом WeShop Holdings Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.50 и -74.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.08 5.69
Годовой диапазон
4.33 250.00
Предыдущее закрытие
5.50
Open
5.69
Bid
5.08
Ask
5.38
Low
5.08
High
5.69
Объем
112
Дневное изменение
-7.64%
Месячное изменение
-0.78%
6-месячное изменение
-75.71%
Годовое изменение
-74.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%