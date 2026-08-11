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WSHP: WeShop Holdings Limited
Курс WSHP за сегодня изменился на -7.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.08, а максимальная — 5.69.
Следите за динамикой WeShop Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WSHP сегодня?
WeShop Holdings Limited (WSHP) сегодня оценивается на уровне 5.08. Инструмент торгуется в пределах 5.08 - 5.69, вчерашнее закрытие составило 5.50, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSHP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WeShop Holdings Limited?
WeShop Holdings Limited в настоящее время оценивается в 5.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.63% и USD. Отслеживайте движения WSHP на графике в реальном времени.
Как купить акции WSHP?
Вы можете купить акции WeShop Holdings Limited (WSHP) по текущей цене 5.08. Ордера обычно размещаются около 5.08 или 5.38, тогда как 112 и -10.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSHP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WSHP?
Инвестирование в WeShop Holdings Limited предполагает учет годового диапазона 4.33 - 250.00 и текущей цены 5.08. Многие сравнивают -0.78% и -75.71% перед размещением ордеров на 5.08 или 5.38. Изучайте ежедневные изменения цены WSHP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WeShop Holdings Limited?
Самая высокая цена WeShop Holdings Limited (WSHP) за последний год составила 250.00. Акции заметно колебались в пределах 4.33 - 250.00, сравнение с 5.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WeShop Holdings Limited на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WeShop Holdings Limited?
Самая низкая цена WeShop Holdings Limited (WSHP) за год составила 4.33. Сравнение с текущими 5.08 и 4.33 - 250.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSHP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WSHP?
В прошлом WeShop Holdings Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.50 и -74.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.50
- Open
- 5.69
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Low
- 5.08
- High
- 5.69
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- -7.64%
- Месячное изменение
- -0.78%
- 6-месячное изменение
- -75.71%
- Годовое изменение
- -74.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%