报价部分
货币 / WSHP
回到股票

WSHP: WeShop Holdings Limited

4.90 USD 0.18 (3.54%)
版块: 通讯服务 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WSHP汇率已更改-3.54%。当日，交易品种以低点4.76和高点5.38进行交易。

关注WeShop Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WSHP股票今天的价格是多少？

WeShop Holdings Limited股票今天的定价为4.90。它在4.76 - 5.38范围内交易，昨天的收盘价为5.08，交易量达到96。WSHP的实时价格图表显示了这些更新。

WeShop Holdings Limited股票是否支付股息？

WeShop Holdings Limited目前的价值为4.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.52%和USD。实时查看图表以跟踪WSHP走势。

如何购买WSHP股票？

您可以以4.90的当前价格购买WeShop Holdings Limited股票。订单通常设置在4.90或5.20附近，而96和-3.92%显示市场活动。立即关注WSHP的实时图表更新。

如何投资WSHP股票？

投资WeShop Holdings Limited需要考虑年度范围4.33 - 250.00和当前价格4.90。许多人在以4.90或5.20下订单之前，会比较-4.30%和。实时查看WSHP价格图表，了解每日变化。

WeShop Holdings Limited股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WeShop Holdings Limited的最高价格是250.00。在4.33 - 250.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WeShop Holdings Limited的绩效。

WeShop Holdings Limited股票的最低价格是多少？

WeShop Holdings Limited（WSHP）的最低价格为4.33。将其与当前的4.90和4.33 - 250.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WSHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WSHP股票是什么时候拆分的？

WeShop Holdings Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.08和-75.52%中可见。

日范围
4.76 5.38
年范围
4.33 250.00
前一天收盘价
5.08
开盘价
5.10
卖价
4.90
买价
5.20
最低价
4.76
最高价
5.38
交易量
96
日变化
-3.54%
月变化
-4.30%
6个月变化
-76.57%
年变化
-75.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%