WSHP: WeShop Holdings Limited
今日WSHP汇率已更改-3.54%。当日，交易品种以低点4.76和高点5.38进行交易。
关注WeShop Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WSHP股票今天的价格是多少？
WeShop Holdings Limited股票今天的定价为4.90。它在4.76 - 5.38范围内交易，昨天的收盘价为5.08，交易量达到96。WSHP的实时价格图表显示了这些更新。
WeShop Holdings Limited股票是否支付股息？
WeShop Holdings Limited目前的价值为4.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.52%和USD。实时查看图表以跟踪WSHP走势。
如何购买WSHP股票？
您可以以4.90的当前价格购买WeShop Holdings Limited股票。订单通常设置在4.90或5.20附近，而96和-3.92%显示市场活动。立即关注WSHP的实时图表更新。
如何投资WSHP股票？
投资WeShop Holdings Limited需要考虑年度范围4.33 - 250.00和当前价格4.90。许多人在以4.90或5.20下订单之前，会比较-4.30%和。实时查看WSHP价格图表，了解每日变化。
WeShop Holdings Limited股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WeShop Holdings Limited的最高价格是250.00。在4.33 - 250.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WeShop Holdings Limited的绩效。
WeShop Holdings Limited股票的最低价格是多少？
WeShop Holdings Limited（WSHP）的最低价格为4.33。将其与当前的4.90和4.33 - 250.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WSHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WSHP股票是什么时候拆分的？
WeShop Holdings Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.08和-75.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.08
- 开盘价
- 5.10
- 卖价
- 4.90
- 买价
- 5.20
- 最低价
- 4.76
- 最高价
- 5.38
- 交易量
- 96
- 日变化
- -3.54%
- 月变化
- -4.30%
- 6个月变化
- -76.57%
- 年变化
- -75.52%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%