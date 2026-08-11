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WRND: IQ Global Equity R&D Leaders ETF
Курс WRND за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.87, а максимальная — 41.13.
Следите за динамикой IQ Global Equity R&D Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WRND сегодня?
IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) сегодня оценивается на уровне 40.90. Инструмент торгуется в пределах 40.87 - 41.13, вчерашнее закрытие составило 41.33, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WRND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ Global Equity R&D Leaders ETF?
IQ Global Equity R&D Leaders ETF в настоящее время оценивается в 40.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.28% и USD. Отслеживайте движения WRND на графике в реальном времени.
Как купить акции WRND?
Вы можете купить акции IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) по текущей цене 40.90. Ордера обычно размещаются около 40.90 или 41.20, тогда как 8 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WRND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WRND?
Инвестирование в IQ Global Equity R&D Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 33.66 - 43.75 и текущей цены 40.90. Многие сравнивают -2.20% и 5.39% перед размещением ордеров на 40.90 или 41.20. Изучайте ежедневные изменения цены WRND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IQ Global Equity R&D Leaders ETF?
Самая высокая цена IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) за последний год составила 43.75. Акции заметно колебались в пределах 33.66 - 43.75, сравнение с 41.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ Global Equity R&D Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IQ Global Equity R&D Leaders ETF?
Самая низкая цена IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) за год составила 33.66. Сравнение с текущими 40.90 и 33.66 - 43.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WRND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WRND?
В прошлом IQ Global Equity R&D Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.33 и 19.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.33
- Open
- 41.13
- Bid
- 40.90
- Ask
- 41.20
- Low
- 40.87
- High
- 41.13
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -2.20%
- 6-месячное изменение
- 5.39%
- Годовое изменение
- 19.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%