КотировкиРазделы
Валюты / WRND
Назад в Рынок акций США

WRND: IQ Global Equity R&D Leaders ETF

40.90 USD 0.43 (1.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WRND за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.87, а максимальная — 41.13.

Следите за динамикой IQ Global Equity R&D Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WRND сегодня?

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) сегодня оценивается на уровне 40.90. Инструмент торгуется в пределах 40.87 - 41.13, вчерашнее закрытие составило 41.33, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WRND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ Global Equity R&D Leaders ETF?

IQ Global Equity R&D Leaders ETF в настоящее время оценивается в 40.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.28% и USD. Отслеживайте движения WRND на графике в реальном времени.

Как купить акции WRND?

Вы можете купить акции IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) по текущей цене 40.90. Ордера обычно размещаются около 40.90 или 41.20, тогда как 8 и -0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WRND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WRND?

Инвестирование в IQ Global Equity R&D Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 33.66 - 43.75 и текущей цены 40.90. Многие сравнивают -2.20% и 5.39% перед размещением ордеров на 40.90 или 41.20. Изучайте ежедневные изменения цены WRND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IQ Global Equity R&D Leaders ETF?

Самая высокая цена IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) за последний год составила 43.75. Акции заметно колебались в пределах 33.66 - 43.75, сравнение с 41.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ Global Equity R&D Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IQ Global Equity R&D Leaders ETF?

Самая низкая цена IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) за год составила 33.66. Сравнение с текущими 40.90 и 33.66 - 43.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WRND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WRND?

В прошлом IQ Global Equity R&D Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.33 и 19.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.87 41.13
Годовой диапазон
33.66 43.75
Предыдущее закрытие
41.33
Open
41.13
Bid
40.90
Ask
41.20
Low
40.87
High
41.13
Объем
8
Дневное изменение
-1.04%
Месячное изменение
-2.20%
6-месячное изменение
5.39%
Годовое изменение
19.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%