Курс WRND за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.87, а максимальная — 41.13.

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