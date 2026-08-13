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WRND: IQ Global Equity R&D Leaders ETF

40.90 USD 0.43 (1.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WRND汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点40.87和高点41.13进行交易。

关注IQ Global Equity R&D Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WRND股票今天的价格是多少？

IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票今天的定价为40.90。它在40.87 - 41.13范围内交易，昨天的收盘价为41.33，交易量达到8。WRND的实时价格图表显示了这些更新。

IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票是否支付股息？

IQ Global Equity R&D Leaders ETF目前的价值为40.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.28%和USD。实时查看图表以跟踪WRND走势。

如何购买WRND股票？

您可以以40.90的当前价格购买IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票。订单通常设置在40.90或41.20附近，而8和-0.56%显示市场活动。立即关注WRND的实时图表更新。

如何投资WRND股票？

投资IQ Global Equity R&D Leaders ETF需要考虑年度范围33.66 - 43.75和当前价格40.90。许多人在以40.90或41.20下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看WRND价格图表，了解每日变化。

IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，IQ Global Equity R&D Leaders ETF的最高价格是43.75。在33.66 - 43.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ Global Equity R&D Leaders ETF的绩效。

IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票的最低价格是多少？

IQ Global Equity R&D Leaders ETF（WRND）的最低价格为33.66。将其与当前的40.90和33.66 - 43.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WRND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WRND股票是什么时候拆分的？

IQ Global Equity R&D Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.33和19.28%中可见。

日范围
40.87 41.13
年范围
33.66 43.75
前一天收盘价
41.33
开盘价
41.13
卖价
40.90
买价
41.20
最低价
40.87
最高价
41.13
交易量
8
日变化
-1.04%
月变化
-2.20%
6个月变化
5.39%
年变化
19.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%