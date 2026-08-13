WRND: IQ Global Equity R&D Leaders ETF
今日WRND汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点40.87和高点41.13进行交易。
关注IQ Global Equity R&D Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
WRND股票今天的价格是多少？
IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票今天的定价为40.90。它在40.87 - 41.13范围内交易，昨天的收盘价为41.33，交易量达到8。WRND的实时价格图表显示了这些更新。
IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票是否支付股息？
IQ Global Equity R&D Leaders ETF目前的价值为40.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.28%和USD。实时查看图表以跟踪WRND走势。
如何购买WRND股票？
您可以以40.90的当前价格购买IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票。订单通常设置在40.90或41.20附近，而8和-0.56%显示市场活动。立即关注WRND的实时图表更新。
如何投资WRND股票？
投资IQ Global Equity R&D Leaders ETF需要考虑年度范围33.66 - 43.75和当前价格40.90。许多人在以40.90或41.20下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看WRND价格图表，了解每日变化。
IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，IQ Global Equity R&D Leaders ETF的最高价格是43.75。在33.66 - 43.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ Global Equity R&D Leaders ETF的绩效。
IQ Global Equity R&D Leaders ETF股票的最低价格是多少？
IQ Global Equity R&D Leaders ETF（WRND）的最低价格为33.66。将其与当前的40.90和33.66 - 43.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WRND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WRND股票是什么时候拆分的？
IQ Global Equity R&D Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.33和19.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.33
- 开盘价
- 41.13
- 卖价
- 40.90
- 买价
- 41.20
- 最低价
- 40.87
- 最高价
- 41.13
- 交易量
- 8
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- -2.20%
- 6个月变化
- 5.39%
- 年变化
- 19.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%