Курс WRD за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.23, а максимальная — 6.41.

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