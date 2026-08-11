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WRD: Weride Inc.
Курс WRD за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.23, а максимальная — 6.41.
Следите за динамикой Weride Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WRD сегодня?
Weride Inc. (WRD) сегодня оценивается на уровне 6.32. Инструмент торгуется в пределах 6.23 - 6.41, вчерашнее закрытие составило 6.30, а торговый объем достиг 5131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WRD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Weride Inc.?
Weride Inc. в настоящее время оценивается в 6.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.37% и USD. Отслеживайте движения WRD на графике в реальном времени.
Как купить акции WRD?
Вы можете купить акции Weride Inc. (WRD) по текущей цене 6.32. Ордера обычно размещаются около 6.32 или 6.62, тогда как 5131 и 0.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WRD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WRD?
Инвестирование в Weride Inc. предполагает учет годового диапазона 5.18 - 12.13 и текущей цены 6.32. Многие сравнивают 8.97% и -3.51% перед размещением ордеров на 6.32 или 6.62. Изучайте ежедневные изменения цены WRD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Weride Inc.?
Самая высокая цена Weride Inc. (WRD) за последний год составила 12.13. Акции заметно колебались в пределах 5.18 - 12.13, сравнение с 6.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Weride Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Weride Inc.?
Самая низкая цена Weride Inc. (WRD) за год составила 5.18. Сравнение с текущими 6.32 и 5.18 - 12.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WRD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WRD?
В прошлом Weride Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.30 и -43.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.30
- Open
- 6.27
- Bid
- 6.32
- Ask
- 6.62
- Low
- 6.23
- High
- 6.41
- Объем
- 5.131 K
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 8.97%
- 6-месячное изменение
- -3.51%
- Годовое изменение
- -43.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%