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WRD: Weride Inc.

6.32 USD 0.02 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WRD за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.23, а максимальная — 6.41.

Следите за динамикой Weride Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WRD сегодня?

Weride Inc. (WRD) сегодня оценивается на уровне 6.32. Инструмент торгуется в пределах 6.23 - 6.41, вчерашнее закрытие составило 6.30, а торговый объем достиг 5131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WRD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Weride Inc.?

Weride Inc. в настоящее время оценивается в 6.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.37% и USD. Отслеживайте движения WRD на графике в реальном времени.

Как купить акции WRD?

Вы можете купить акции Weride Inc. (WRD) по текущей цене 6.32. Ордера обычно размещаются около 6.32 или 6.62, тогда как 5131 и 0.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WRD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WRD?

Инвестирование в Weride Inc. предполагает учет годового диапазона 5.18 - 12.13 и текущей цены 6.32. Многие сравнивают 8.97% и -3.51% перед размещением ордеров на 6.32 или 6.62. Изучайте ежедневные изменения цены WRD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Weride Inc.?

Самая высокая цена Weride Inc. (WRD) за последний год составила 12.13. Акции заметно колебались в пределах 5.18 - 12.13, сравнение с 6.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Weride Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Weride Inc.?

Самая низкая цена Weride Inc. (WRD) за год составила 5.18. Сравнение с текущими 6.32 и 5.18 - 12.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WRD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WRD?

В прошлом Weride Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.30 и -43.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.23 6.41
Годовой диапазон
5.18 12.13
Предыдущее закрытие
6.30
Open
6.27
Bid
6.32
Ask
6.62
Low
6.23
High
6.41
Объем
5.131 K
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
8.97%
6-месячное изменение
-3.51%
Годовое изменение
-43.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%