WRD: 文远知行
今日WRD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点6.26和高点6.45进行交易。
关注文远知行动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WRD股票今天的价格是多少？
文远知行股票今天的定价为6.33。它在6.26 - 6.45范围内交易，昨天的收盘价为6.32，交易量达到2690。WRD的实时价格图表显示了这些更新。
文远知行股票是否支付股息？
文远知行目前的价值为6.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.28%和USD。实时查看图表以跟踪WRD走势。
如何购买WRD股票？
您可以以6.33的当前价格购买文远知行股票。订单通常设置在6.33或6.63附近，而2690和-0.31%显示市场活动。立即关注WRD的实时图表更新。
如何投资WRD股票？
投资文远知行需要考虑年度范围5.18 - 12.13和当前价格6.33。许多人在以6.33或6.63下订单之前，会比较9.14%和。实时查看WRD价格图表，了解每日变化。
文远知行股票的最高价格是多少？
在过去一年中，文远知行的最高价格是12.13。在5.18 - 12.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪文远知行的绩效。
文远知行股票的最低价格是多少？
文远知行（WRD）的最低价格为5.18。将其与当前的6.33和5.18 - 12.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WRD股票是什么时候拆分的？
文远知行历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.32和-43.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.32
- 开盘价
- 6.35
- 卖价
- 6.33
- 买价
- 6.63
- 最低价
- 6.26
- 最高价
- 6.45
- 交易量
- 2.690 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 9.14%
- 6个月变化
- -3.36%
- 年变化
- -43.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%