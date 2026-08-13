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WRD: 文远知行

6.33 USD 0.01 (0.16%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WRD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点6.26和高点6.45进行交易。

关注文远知行动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WRD股票今天的价格是多少？

文远知行股票今天的定价为6.33。它在6.26 - 6.45范围内交易，昨天的收盘价为6.32，交易量达到2690。WRD的实时价格图表显示了这些更新。

文远知行股票是否支付股息？

文远知行目前的价值为6.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.28%和USD。实时查看图表以跟踪WRD走势。

如何购买WRD股票？

您可以以6.33的当前价格购买文远知行股票。订单通常设置在6.33或6.63附近，而2690和-0.31%显示市场活动。立即关注WRD的实时图表更新。

如何投资WRD股票？

投资文远知行需要考虑年度范围5.18 - 12.13和当前价格6.33。许多人在以6.33或6.63下订单之前，会比较9.14%和。实时查看WRD价格图表，了解每日变化。

文远知行股票的最高价格是多少？

在过去一年中，文远知行的最高价格是12.13。在5.18 - 12.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪文远知行的绩效。

文远知行股票的最低价格是多少？

文远知行（WRD）的最低价格为5.18。将其与当前的6.33和5.18 - 12.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WRD股票是什么时候拆分的？

文远知行历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.32和-43.28%中可见。

日范围
6.26 6.45
年范围
5.18 12.13
前一天收盘价
6.32
开盘价
6.35
卖价
6.33
买价
6.63
最低价
6.26
最高价
6.45
交易量
2.690 K
日变化
0.16%
月变化
9.14%
6个月变化
-3.36%
年变化
-43.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%