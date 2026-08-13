WRD股票今天的价格是多少？ 文远知行股票今天的定价为6.33。它在6.26 - 6.45范围内交易，昨天的收盘价为6.32，交易量达到2690。WRD的实时价格图表显示了这些更新。

文远知行股票是否支付股息？ 文远知行目前的价值为6.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.28%和USD。实时查看图表以跟踪WRD走势。

如何购买WRD股票？ 您可以以6.33的当前价格购买文远知行股票。订单通常设置在6.33或6.63附近，而2690和-0.31%显示市场活动。立即关注WRD的实时图表更新。

如何投资WRD股票？ 投资文远知行需要考虑年度范围5.18 - 12.13和当前价格6.33。许多人在以6.33或6.63下订单之前，会比较9.14%和。实时查看WRD价格图表，了解每日变化。

文远知行股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，文远知行的最高价格是12.13。在5.18 - 12.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪文远知行的绩效。

文远知行股票的最低价格是多少？ 文远知行（WRD）的最低价格为5.18。将其与当前的6.33和5.18 - 12.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。