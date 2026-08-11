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WQTM: WisdomTree Quantum Computing Fund
Курс WQTM за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.74, а максимальная — 34.18.
Следите за динамикой WisdomTree Quantum Computing Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WQTM сегодня?
WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) сегодня оценивается на уровне 34.09. Инструмент торгуется в пределах 33.74 - 34.18, вчерашнее закрытие составило 33.84, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WQTM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Quantum Computing Fund?
WisdomTree Quantum Computing Fund в настоящее время оценивается в 34.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.17% и USD. Отслеживайте движения WQTM на графике в реальном времени.
Как купить акции WQTM?
Вы можете купить акции WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) по текущей цене 34.09. Ордера обычно размещаются около 34.09 или 34.39, тогда как 51 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WQTM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WQTM?
Инвестирование в WisdomTree Quantum Computing Fund предполагает учет годового диапазона 23.18 - 41.38 и текущей цены 34.09. Многие сравнивают 8.39% и 29.23% перед размещением ордеров на 34.09 или 34.39. Изучайте ежедневные изменения цены WQTM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Quantum Computing Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) за последний год составила 41.38. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 41.38, сравнение с 33.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Quantum Computing Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Quantum Computing Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 34.09 и 23.18 - 41.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WQTM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WQTM?
В прошлом WisdomTree Quantum Computing Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.84 и 14.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.84
- Open
- 34.18
- Bid
- 34.09
- Ask
- 34.39
- Low
- 33.74
- High
- 34.18
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 8.39%
- 6-месячное изменение
- 29.23%
- Годовое изменение
- 14.17%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%