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WQTM: WisdomTree Quantum Computing Fund

34.09 USD 0.25 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WQTM за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.74, а максимальная — 34.18.

Следите за динамикой WisdomTree Quantum Computing Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WQTM сегодня?

WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) сегодня оценивается на уровне 34.09. Инструмент торгуется в пределах 33.74 - 34.18, вчерашнее закрытие составило 33.84, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WQTM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Quantum Computing Fund?

WisdomTree Quantum Computing Fund в настоящее время оценивается в 34.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.17% и USD. Отслеживайте движения WQTM на графике в реальном времени.

Как купить акции WQTM?

Вы можете купить акции WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) по текущей цене 34.09. Ордера обычно размещаются около 34.09 или 34.39, тогда как 51 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WQTM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WQTM?

Инвестирование в WisdomTree Quantum Computing Fund предполагает учет годового диапазона 23.18 - 41.38 и текущей цены 34.09. Многие сравнивают 8.39% и 29.23% перед размещением ордеров на 34.09 или 34.39. Изучайте ежедневные изменения цены WQTM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Quantum Computing Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) за последний год составила 41.38. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 41.38, сравнение с 33.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Quantum Computing Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Quantum Computing Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 34.09 и 23.18 - 41.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WQTM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WQTM?

В прошлом WisdomTree Quantum Computing Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.84 и 14.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.74 34.18
Годовой диапазон
23.18 41.38
Предыдущее закрытие
33.84
Open
34.18
Bid
34.09
Ask
34.39
Low
33.74
High
34.18
Объем
51
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
8.39%
6-месячное изменение
29.23%
Годовое изменение
14.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%