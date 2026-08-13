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WQTM: WisdomTree Quantum Computing Fund

34.06 USD 0.22 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WQTM汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点33.69和高点34.18进行交易。

关注WisdomTree Quantum Computing Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WQTM股票今天的价格是多少？

WisdomTree Quantum Computing Fund股票今天的定价为34.06。它在33.69 - 34.18范围内交易，昨天的收盘价为33.84，交易量达到224。WQTM的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Quantum Computing Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Quantum Computing Fund目前的价值为34.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.07%和USD。实时查看图表以跟踪WQTM走势。

如何购买WQTM股票？

您可以以34.06的当前价格购买WisdomTree Quantum Computing Fund股票。订单通常设置在34.06或34.36附近，而224和-0.35%显示市场活动。立即关注WQTM的实时图表更新。

如何投资WQTM股票？

投资WisdomTree Quantum Computing Fund需要考虑年度范围23.18 - 41.38和当前价格34.06。许多人在以34.06或34.36下订单之前，会比较8.30%和。实时查看WQTM价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Quantum Computing Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Quantum Computing Fund的最高价格是41.38。在23.18 - 41.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Quantum Computing Fund的绩效。

WisdomTree Quantum Computing Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Quantum Computing Fund（WQTM）的最低价格为23.18。将其与当前的34.06和23.18 - 41.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WQTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WQTM股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Quantum Computing Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.84和14.07%中可见。

日范围
33.69 34.18
年范围
23.18 41.38
前一天收盘价
33.84
开盘价
34.18
卖价
34.06
买价
34.36
最低价
33.69
最高价
34.18
交易量
224
日变化
0.65%
月变化
8.30%
6个月变化
29.11%
年变化
14.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%