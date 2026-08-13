WQTM: WisdomTree Quantum Computing Fund
今日WQTM汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点33.69和高点34.18进行交易。
关注WisdomTree Quantum Computing Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
WQTM股票今天的价格是多少？
WisdomTree Quantum Computing Fund股票今天的定价为34.06。它在33.69 - 34.18范围内交易，昨天的收盘价为33.84，交易量达到224。WQTM的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Quantum Computing Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Quantum Computing Fund目前的价值为34.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.07%和USD。实时查看图表以跟踪WQTM走势。
如何购买WQTM股票？
您可以以34.06的当前价格购买WisdomTree Quantum Computing Fund股票。订单通常设置在34.06或34.36附近，而224和-0.35%显示市场活动。立即关注WQTM的实时图表更新。
如何投资WQTM股票？
投资WisdomTree Quantum Computing Fund需要考虑年度范围23.18 - 41.38和当前价格34.06。许多人在以34.06或34.36下订单之前，会比较8.30%和。实时查看WQTM价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Quantum Computing Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Quantum Computing Fund的最高价格是41.38。在23.18 - 41.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Quantum Computing Fund的绩效。
WisdomTree Quantum Computing Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Quantum Computing Fund（WQTM）的最低价格为23.18。将其与当前的34.06和23.18 - 41.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WQTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WQTM股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Quantum Computing Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.84和14.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.84
- 开盘价
- 34.18
- 卖价
- 34.06
- 买价
- 34.36
- 最低价
- 33.69
- 最高价
- 34.18
- 交易量
- 224
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 8.30%
- 6个月变化
- 29.11%
- 年变化
- 14.07%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%