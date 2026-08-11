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WMTI: REX WMT Growth & Income ETF

21.09 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WMTI за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.20.

Следите за динамикой REX WMT Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WMTI сегодня?

REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) сегодня оценивается на уровне 21.09. Инструмент торгуется в пределах 21.09 - 21.20, вчерашнее закрытие составило 21.07, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WMTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX WMT Growth & Income ETF?

REX WMT Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 21.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.08% и USD. Отслеживайте движения WMTI на графике в реальном времени.

Как купить акции WMTI?

Вы можете купить акции REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) по текущей цене 21.09. Ордера обычно размещаются около 21.09 или 21.39, тогда как 6 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WMTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WMTI?

Инвестирование в REX WMT Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.16 - 30.34 и текущей цены 21.09. Многие сравнивают 0.00% и -25.32% перед размещением ордеров на 21.09 или 21.39. Изучайте ежедневные изменения цены WMTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX WMT Growth & Income ETF?

Самая высокая цена REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 20.16 - 30.34, сравнение с 21.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX WMT Growth & Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX WMT Growth & Income ETF?

Самая низкая цена REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) за год составила 20.16. Сравнение с текущими 21.09 и 20.16 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WMTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WMTI?

В прошлом REX WMT Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.07 и -16.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.09 21.20
Годовой диапазон
20.16 30.34
Предыдущее закрытие
21.07
Open
21.12
Bid
21.09
Ask
21.39
Low
21.09
High
21.20
Объем
6
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-25.32%
Годовое изменение
-16.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%