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WMTI: REX WMT Growth & Income ETF
Курс WMTI за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.09, а максимальная — 21.20.
Следите за динамикой REX WMT Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WMTI сегодня?
REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) сегодня оценивается на уровне 21.09. Инструмент торгуется в пределах 21.09 - 21.20, вчерашнее закрытие составило 21.07, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WMTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX WMT Growth & Income ETF?
REX WMT Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 21.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.08% и USD. Отслеживайте движения WMTI на графике в реальном времени.
Как купить акции WMTI?
Вы можете купить акции REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) по текущей цене 21.09. Ордера обычно размещаются около 21.09 или 21.39, тогда как 6 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WMTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WMTI?
Инвестирование в REX WMT Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.16 - 30.34 и текущей цены 21.09. Многие сравнивают 0.00% и -25.32% перед размещением ордеров на 21.09 или 21.39. Изучайте ежедневные изменения цены WMTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX WMT Growth & Income ETF?
Самая высокая цена REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 20.16 - 30.34, сравнение с 21.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX WMT Growth & Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX WMT Growth & Income ETF?
Самая низкая цена REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) за год составила 20.16. Сравнение с текущими 21.09 и 20.16 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WMTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WMTI?
В прошлом REX WMT Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.07 и -16.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.07
- Open
- 21.12
- Bid
- 21.09
- Ask
- 21.39
- Low
- 21.09
- High
- 21.20
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -25.32%
- Годовое изменение
- -16.08%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%