WMTI: REX WMT Growth & Income ETF
今日WMTI汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点21.09和高点21.20进行交易。
关注REX WMT Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WMTI股票今天的价格是多少？
REX WMT Growth & Income ETF股票今天的定价为21.18。它在21.09 - 21.20范围内交易，昨天的收盘价为21.07，交易量达到14。WMTI的实时价格图表显示了这些更新。
REX WMT Growth & Income ETF股票是否支付股息？
REX WMT Growth & Income ETF目前的价值为21.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.72%和USD。实时查看图表以跟踪WMTI走势。
如何购买WMTI股票？
您可以以21.18的当前价格购买REX WMT Growth & Income ETF股票。订单通常设置在21.18或21.48附近，而14和0.28%显示市场活动。立即关注WMTI的实时图表更新。
如何投资WMTI股票？
投资REX WMT Growth & Income ETF需要考虑年度范围20.16 - 30.34和当前价格21.18。许多人在以21.18或21.48下订单之前，会比较0.43%和。实时查看WMTI价格图表，了解每日变化。
REX WMT Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX WMT Growth & Income ETF的最高价格是30.34。在20.16 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX WMT Growth & Income ETF的绩效。
REX WMT Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？
REX WMT Growth & Income ETF（WMTI）的最低价格为20.16。将其与当前的21.18和20.16 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WMTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WMTI股票是什么时候拆分的？
REX WMT Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.07和-15.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.07
- 开盘价
- 21.12
- 卖价
- 21.18
- 买价
- 21.48
- 最低价
- 21.09
- 最高价
- 21.20
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- -25.00%
- 年变化
- -15.72%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%