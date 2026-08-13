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WMTI: REX WMT Growth & Income ETF

21.18 USD 0.11 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WMTI汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点21.09和高点21.20进行交易。

关注REX WMT Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WMTI股票今天的价格是多少？

REX WMT Growth & Income ETF股票今天的定价为21.18。它在21.09 - 21.20范围内交易，昨天的收盘价为21.07，交易量达到14。WMTI的实时价格图表显示了这些更新。

REX WMT Growth & Income ETF股票是否支付股息？

REX WMT Growth & Income ETF目前的价值为21.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.72%和USD。实时查看图表以跟踪WMTI走势。

如何购买WMTI股票？

您可以以21.18的当前价格购买REX WMT Growth & Income ETF股票。订单通常设置在21.18或21.48附近，而14和0.28%显示市场活动。立即关注WMTI的实时图表更新。

如何投资WMTI股票？

投资REX WMT Growth & Income ETF需要考虑年度范围20.16 - 30.34和当前价格21.18。许多人在以21.18或21.48下订单之前，会比较0.43%和。实时查看WMTI价格图表，了解每日变化。

REX WMT Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX WMT Growth & Income ETF的最高价格是30.34。在20.16 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX WMT Growth & Income ETF的绩效。

REX WMT Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？

REX WMT Growth & Income ETF（WMTI）的最低价格为20.16。将其与当前的21.18和20.16 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WMTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WMTI股票是什么时候拆分的？

REX WMT Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.07和-15.72%中可见。

日范围
21.09 21.20
年范围
20.16 30.34
前一天收盘价
21.07
开盘价
21.12
卖价
21.18
买价
21.48
最低价
21.09
最高价
21.20
交易量
14
日变化
0.52%
月变化
0.43%
6个月变化
-25.00%
年变化
-15.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%