WMTI股票今天的价格是多少？ REX WMT Growth & Income ETF股票今天的定价为21.18。它在21.09 - 21.20范围内交易，昨天的收盘价为21.07，交易量达到14。WMTI的实时价格图表显示了这些更新。

REX WMT Growth & Income ETF股票是否支付股息？ REX WMT Growth & Income ETF目前的价值为21.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.72%和USD。实时查看图表以跟踪WMTI走势。

如何购买WMTI股票？ 您可以以21.18的当前价格购买REX WMT Growth & Income ETF股票。订单通常设置在21.18或21.48附近，而14和0.28%显示市场活动。立即关注WMTI的实时图表更新。

如何投资WMTI股票？ 投资REX WMT Growth & Income ETF需要考虑年度范围20.16 - 30.34和当前价格21.18。许多人在以21.18或21.48下订单之前，会比较0.43%和。实时查看WMTI价格图表，了解每日变化。

REX WMT Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，REX WMT Growth & Income ETF的最高价格是30.34。在20.16 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX WMT Growth & Income ETF的绩效。

REX WMT Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？ REX WMT Growth & Income ETF（WMTI）的最低价格为20.16。将其与当前的21.18和20.16 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WMTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。