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WLDR: Affinity World Leaders Equity ETF
Курс WLDR за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.87, а максимальная — 47.35.
Следите за динамикой Affinity World Leaders Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WLDR сегодня?
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) сегодня оценивается на уровне 46.96. Инструмент торгуется в пределах 46.87 - 47.35, вчерашнее закрытие составило 47.02, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WLDR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Affinity World Leaders Equity ETF?
Affinity World Leaders Equity ETF в настоящее время оценивается в 46.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.36% и USD. Отслеживайте движения WLDR на графике в реальном времени.
Как купить акции WLDR?
Вы можете купить акции Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) по текущей цене 46.96. Ордера обычно размещаются около 46.96 или 47.26, тогда как 22 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WLDR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WLDR?
Инвестирование в Affinity World Leaders Equity ETF предполагает учет годового диапазона 33.94 - 47.48 и текущей цены 46.96. Многие сравнивают 2.91% и 20.29% перед размещением ордеров на 46.96 или 47.26. Изучайте ежедневные изменения цены WLDR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Affinity World Leaders Equity ETF?
Самая высокая цена Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) за последний год составила 47.48. Акции заметно колебались в пределах 33.94 - 47.48, сравнение с 47.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Affinity World Leaders Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Affinity World Leaders Equity ETF?
Самая низкая цена Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) за год составила 33.94. Сравнение с текущими 46.96 и 33.94 - 47.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WLDR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WLDR?
В прошлом Affinity World Leaders Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.02 и 38.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.02
- Open
- 47.08
- Bid
- 46.96
- Ask
- 47.26
- Low
- 46.87
- High
- 47.35
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 20.29%
- Годовое изменение
- 38.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%