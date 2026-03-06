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WLDR: Affinity World Leaders Equity ETF

46.96 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WLDR за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.87, а максимальная — 47.35.

Следите за динамикой Affinity World Leaders Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WLDR сегодня?

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) сегодня оценивается на уровне 46.96. Инструмент торгуется в пределах 46.87 - 47.35, вчерашнее закрытие составило 47.02, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WLDR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Affinity World Leaders Equity ETF?

Affinity World Leaders Equity ETF в настоящее время оценивается в 46.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.36% и USD. Отслеживайте движения WLDR на графике в реальном времени.

Как купить акции WLDR?

Вы можете купить акции Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) по текущей цене 46.96. Ордера обычно размещаются около 46.96 или 47.26, тогда как 22 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WLDR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WLDR?

Инвестирование в Affinity World Leaders Equity ETF предполагает учет годового диапазона 33.94 - 47.48 и текущей цены 46.96. Многие сравнивают 2.91% и 20.29% перед размещением ордеров на 46.96 или 47.26. Изучайте ежедневные изменения цены WLDR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Affinity World Leaders Equity ETF?

Самая высокая цена Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) за последний год составила 47.48. Акции заметно колебались в пределах 33.94 - 47.48, сравнение с 47.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Affinity World Leaders Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Affinity World Leaders Equity ETF?

Самая низкая цена Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) за год составила 33.94. Сравнение с текущими 46.96 и 33.94 - 47.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WLDR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WLDR?

В прошлом Affinity World Leaders Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.02 и 38.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.87 47.35
Годовой диапазон
33.94 47.48
Предыдущее закрытие
47.02
Open
47.08
Bid
46.96
Ask
47.26
Low
46.87
High
47.35
Объем
22
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
2.91%
6-месячное изменение
20.29%
Годовое изменение
38.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%