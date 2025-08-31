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WIW: Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
Курс WIW за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.33, а максимальная — 8.39.
Следите за динамикой Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WIW сегодня?
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) сегодня оценивается на уровне 8.37. Инструмент торгуется в пределах 8.33 - 8.39, вчерашнее закрытие составило 8.38, а торговый объем достиг 694. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund?
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund в настоящее время оценивается в 8.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.74% и USD. Отслеживайте движения WIW на графике в реальном времени.
Как купить акции WIW?
Вы можете купить акции Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) по текущей цене 8.37. Ордера обычно размещаются около 8.37 или 8.67, тогда как 694 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WIW?
Инвестирование в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund предполагает учет годового диапазона 8.25 - 9.03 и текущей цены 8.37. Многие сравнивают 1.33% и -3.46% перед размещением ордеров на 8.37 или 8.67. Изучайте ежедневные изменения цены WIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund?
Самая высокая цена Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) за последний год составила 9.03. Акции заметно колебались в пределах 8.25 - 9.03, сравнение с 8.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund?
Самая низкая цена Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) за год составила 8.25. Сравнение с текущими 8.37 и 8.25 - 9.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WIW?
В прошлом Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.38 и -5.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.38
- Open
- 8.33
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Low
- 8.33
- High
- 8.39
- Объем
- 694
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- -3.46%
- Годовое изменение
- -5.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%