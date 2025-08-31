КотировкиРазделы
Валюты / WIW
Назад в Рынок акций США

WIW: Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

8.37 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WIW за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.33, а максимальная — 8.39.

Следите за динамикой Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WIW

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WIW сегодня?

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) сегодня оценивается на уровне 8.37. Инструмент торгуется в пределах 8.33 - 8.39, вчерашнее закрытие составило 8.38, а торговый объем достиг 694. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund?

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund в настоящее время оценивается в 8.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.74% и USD. Отслеживайте движения WIW на графике в реальном времени.

Как купить акции WIW?

Вы можете купить акции Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) по текущей цене 8.37. Ордера обычно размещаются около 8.37 или 8.67, тогда как 694 и 0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WIW?

Инвестирование в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund предполагает учет годового диапазона 8.25 - 9.03 и текущей цены 8.37. Многие сравнивают 1.33% и -3.46% перед размещением ордеров на 8.37 или 8.67. Изучайте ежедневные изменения цены WIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund?

Самая высокая цена Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) за последний год составила 9.03. Акции заметно колебались в пределах 8.25 - 9.03, сравнение с 8.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund?

Самая низкая цена Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) за год составила 8.25. Сравнение с текущими 8.37 и 8.25 - 9.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WIW?

В прошлом Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.38 и -5.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.33 8.39
Годовой диапазон
8.25 9.03
Предыдущее закрытие
8.38
Open
8.33
Bid
8.37
Ask
8.67
Low
8.33
High
8.39
Объем
694
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
-3.46%
Годовое изменение
-5.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%