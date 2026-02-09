- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WIP: SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
Курс WIP за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.33, а максимальная — 39.47.
Следите за динамикой SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WIP
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - August 4, 2026
- Major Asset Classes: July 2026 Performance Review
- Diversified Portfolios Show Resilience Amid Escalating Iran War
- Gulf's Gray-Zone Conflict Is Becoming A Market Stress Test
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - July 2, 2026
- U.S. Stocks Still Lead Global Markets Since Iran Conflict Erupted
- Global Bonds Stumble As Surging U.S. Dollar Piles On The Pain
- The Strait Reopens: A Turning Point Or A Temporary Truce?
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - June 2, 2026
- Major Asset Classes: May 2026 Performance Review
- Geopolitics, Inflation, And A Bond Market Surprise In Favor Of Junk
- Will Equal Asset ETF Mix Beat Hype in Uncertain Markets?
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - May 4, 2026
- Major Asset Classes: April 2026 Performance Review
- Prolonged Stress Test Lurks For Global Markets As War Continues
- Total Return Forecasts: Major Asset Classes - April 2, 2026
- Major Asset Classes: March 2026 Performance Review
- Markets Are Decoupling Again, Based On Return Correlations
- Trump’s Strike Freeze Lifts Markets, But The Calm Looks Fragile
- Commodities Lead Major Asset Classes By Wide Margin This Year
- RLY: Tactical ETF Focusing On Natural Resources And Infrastructure
- Major Asset Classes: February 2026 Performance Review
- Iran Risk Threatens The Everything Rally
- A Re-Emerging Portfolio Building Block: Case For International Inflation-Linked Securities
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WIP сегодня?
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 39.33 - 39.47, вчерашнее закрытие составило 39.63, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF?
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.08% и USD. Отслеживайте движения WIP на графике в реальном времени.
Как купить акции WIP?
Вы можете купить акции SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 65 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WIP?
Инвестирование в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF предполагает учет годового диапазона 38.14 - 41.68 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают 0.92% и -3.57% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены WIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) за последний год составила 41.68. Акции заметно колебались в пределах 38.14 - 41.68, сравнение с 39.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) за год составила 38.14. Сравнение с текущими 39.43 и 38.14 - 41.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WIP?
В прошлом SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.63 и 3.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.63
- Open
- 39.47
- Bid
- 39.43
- Ask
- 39.73
- Low
- 39.33
- High
- 39.47
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- -3.57%
- Годовое изменение
- 3.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%