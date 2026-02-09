КотировкиРазделы
Валюты / WIP
Назад в Рынок акций США

WIP: SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

39.43 USD 0.20 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WIP за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.33, а максимальная — 39.47.

Следите за динамикой SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WIP

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WIP сегодня?

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 39.33 - 39.47, вчерашнее закрытие составило 39.63, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF?

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.08% и USD. Отслеживайте движения WIP на графике в реальном времени.

Как купить акции WIP?

Вы можете купить акции SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 65 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WIP?

Инвестирование в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF предполагает учет годового диапазона 38.14 - 41.68 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают 0.92% и -3.57% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены WIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF?

Самая высокая цена SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) за последний год составила 41.68. Акции заметно колебались в пределах 38.14 - 41.68, сравнение с 39.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF?

Самая низкая цена SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) за год составила 38.14. Сравнение с текущими 39.43 и 38.14 - 41.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WIP?

В прошлом SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.63 и 3.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.33 39.47
Годовой диапазон
38.14 41.68
Предыдущее закрытие
39.63
Open
39.47
Bid
39.43
Ask
39.73
Low
39.33
High
39.47
Объем
65
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
0.92%
6-месячное изменение
-3.57%
Годовое изменение
3.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%