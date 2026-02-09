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WIP: SPDR国际抗通胀债指数ETF

39.47 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WIP汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点39.37和高点39.51进行交易。

关注SPDR国际抗通胀债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WIP新闻

常见问题解答

WIP股票今天的价格是多少？

SPDR国际抗通胀债指数ETF股票今天的定价为39.47。它在39.37 - 39.51范围内交易，昨天的收盘价为39.43，交易量达到88。WIP的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR国际抗通胀债指数ETF股票是否支付股息？

SPDR国际抗通胀债指数ETF目前的价值为39.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.19%和USD。实时查看图表以跟踪WIP走势。

如何购买WIP股票？

您可以以39.47的当前价格购买SPDR国际抗通胀债指数ETF股票。订单通常设置在39.47或39.77附近，而88和0.05%显示市场活动。立即关注WIP的实时图表更新。

如何投资WIP股票？

投资SPDR国际抗通胀债指数ETF需要考虑年度范围38.14 - 41.68和当前价格39.47。许多人在以39.47或39.77下订单之前，会比较1.02%和。实时查看WIP价格图表，了解每日变化。

SPDR国际抗通胀债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR国际抗通胀债指数ETF的最高价格是41.68。在38.14 - 41.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR国际抗通胀债指数ETF的绩效。

SPDR国际抗通胀债指数ETF股票的最低价格是多少？

SPDR国际抗通胀债指数ETF（WIP）的最低价格为38.14。将其与当前的39.47和38.14 - 41.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WIP股票是什么时候拆分的？

SPDR国际抗通胀债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.43和3.19%中可见。

日范围
39.37 39.51
年范围
38.14 41.68
前一天收盘价
39.43
开盘价
39.45
卖价
39.47
买价
39.77
最低价
39.37
最高价
39.51
交易量
88
日变化
0.10%
月变化
1.02%
6个月变化
-3.47%
年变化
3.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%