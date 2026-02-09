WIP: SPDR国际抗通胀债指数ETF
今日WIP汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点39.37和高点39.51进行交易。
关注SPDR国际抗通胀债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
WIP股票今天的价格是多少？
SPDR国际抗通胀债指数ETF股票今天的定价为39.47。它在39.37 - 39.51范围内交易，昨天的收盘价为39.43，交易量达到88。WIP的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR国际抗通胀债指数ETF股票是否支付股息？
SPDR国际抗通胀债指数ETF目前的价值为39.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.19%和USD。实时查看图表以跟踪WIP走势。
如何购买WIP股票？
您可以以39.47的当前价格购买SPDR国际抗通胀债指数ETF股票。订单通常设置在39.47或39.77附近，而88和0.05%显示市场活动。立即关注WIP的实时图表更新。
如何投资WIP股票？
投资SPDR国际抗通胀债指数ETF需要考虑年度范围38.14 - 41.68和当前价格39.47。许多人在以39.47或39.77下订单之前，会比较1.02%和。实时查看WIP价格图表，了解每日变化。
SPDR国际抗通胀债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR国际抗通胀债指数ETF的最高价格是41.68。在38.14 - 41.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR国际抗通胀债指数ETF的绩效。
SPDR国际抗通胀债指数ETF股票的最低价格是多少？
SPDR国际抗通胀债指数ETF（WIP）的最低价格为38.14。将其与当前的39.47和38.14 - 41.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WIP股票是什么时候拆分的？
SPDR国际抗通胀债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.43和3.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.43
- 开盘价
- 39.45
- 卖价
- 39.47
- 买价
- 39.77
- 最低价
- 39.37
- 最高价
- 39.51
- 交易量
- 88
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- -3.47%
- 年变化
- 3.19%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%