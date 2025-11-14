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WIA: Western Asset Inflation-Linked Income Fund
Курс WIA за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.93, а максимальная — 8.00.
Следите за динамикой Western Asset Inflation-Linked Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WIA сегодня?
Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) сегодня оценивается на уровне 7.97. Инструмент торгуется в пределах 7.93 - 8.00, вчерашнее закрытие составило 7.98, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WIA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Inflation-Linked Income Fund?
Western Asset Inflation-Linked Income Fund в настоящее время оценивается в 7.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.78% и USD. Отслеживайте движения WIA на графике в реальном времени.
Как купить акции WIA?
Вы можете купить акции Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) по текущей цене 7.97. Ордера обычно размещаются около 7.97 или 8.27, тогда как 30 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WIA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WIA?
Инвестирование в Western Asset Inflation-Linked Income Fund предполагает учет годового диапазона 7.90 - 8.54 и текущей цены 7.97. Многие сравнивают 0.25% и -4.09% перед размещением ордеров на 7.97 или 8.27. Изучайте ежедневные изменения цены WIA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Income Fund?
Самая высокая цена Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) за последний год составила 8.54. Акции заметно колебались в пределах 7.90 - 8.54, сравнение с 7.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Inflation-Linked Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Income Fund?
Самая низкая цена Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) за год составила 7.90. Сравнение с текущими 7.97 и 7.90 - 8.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WIA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WIA?
В прошлом Western Asset Inflation-Linked Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.98 и -4.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.98
- Open
- 8.00
- Bid
- 7.97
- Ask
- 8.27
- Low
- 7.93
- High
- 8.00
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -4.09%
- Годовое изменение
- -4.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%