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WIA: Western Asset Inflation-Linked Income Fund

7.97 USD 0.01 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WIA за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.93, а максимальная — 8.00.

Следите за динамикой Western Asset Inflation-Linked Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WIA сегодня?

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) сегодня оценивается на уровне 7.97. Инструмент торгуется в пределах 7.93 - 8.00, вчерашнее закрытие составило 7.98, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WIA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Inflation-Linked Income Fund?

Western Asset Inflation-Linked Income Fund в настоящее время оценивается в 7.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.78% и USD. Отслеживайте движения WIA на графике в реальном времени.

Как купить акции WIA?

Вы можете купить акции Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) по текущей цене 7.97. Ордера обычно размещаются около 7.97 или 8.27, тогда как 30 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WIA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WIA?

Инвестирование в Western Asset Inflation-Linked Income Fund предполагает учет годового диапазона 7.90 - 8.54 и текущей цены 7.97. Многие сравнивают 0.25% и -4.09% перед размещением ордеров на 7.97 или 8.27. Изучайте ежедневные изменения цены WIA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Income Fund?

Самая высокая цена Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) за последний год составила 8.54. Акции заметно колебались в пределах 7.90 - 8.54, сравнение с 7.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Inflation-Linked Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Inflation-Linked Income Fund?

Самая низкая цена Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) за год составила 7.90. Сравнение с текущими 7.97 и 7.90 - 8.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WIA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WIA?

В прошлом Western Asset Inflation-Linked Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.98 и -4.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.93 8.00
Годовой диапазон
7.90 8.54
Предыдущее закрытие
7.98
Open
8.00
Bid
7.97
Ask
8.27
Low
7.93
High
8.00
Объем
30
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
-4.09%
Годовое изменение
-4.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%