WIA: Western Asset Inflation-Linked Income Fund
今日WIA汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点7.97和高点8.01进行交易。
关注Western Asset Inflation-Linked Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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WIA新闻
常见问题解答
WIA股票今天的价格是多少？
Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票今天的定价为7.98。它在7.97 - 8.01范围内交易，昨天的收盘价为7.97，交易量达到32。WIA的实时价格图表显示了这些更新。
Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票是否支付股息？
Western Asset Inflation-Linked Income Fund目前的价值为7.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.66%和USD。实时查看图表以跟踪WIA走势。
如何购买WIA股票？
您可以以7.98的当前价格购买Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票。订单通常设置在7.98或8.28附近，而32和0.00%显示市场活动。立即关注WIA的实时图表更新。
如何投资WIA股票？
投资Western Asset Inflation-Linked Income Fund需要考虑年度范围7.90 - 8.54和当前价格7.98。许多人在以7.98或8.28下订单之前，会比较0.38%和。实时查看WIA价格图表，了解每日变化。
Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Western Asset Inflation-Linked Income Fund的最高价格是8.54。在7.90 - 8.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Inflation-Linked Income Fund的绩效。
Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票的最低价格是多少？
Western Asset Inflation-Linked Income Fund（WIA）的最低价格为7.90。将其与当前的7.98和7.90 - 8.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WIA股票是什么时候拆分的？
Western Asset Inflation-Linked Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.97和-4.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.97
- 开盘价
- 7.98
- 卖价
- 7.98
- 买价
- 8.28
- 最低价
- 7.97
- 最高价
- 8.01
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- -3.97%
- 年变化
- -4.66%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%