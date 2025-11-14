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WIA: Western Asset Inflation-Linked Income Fund

7.98 USD 0.01 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WIA汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点7.97和高点8.01进行交易。

关注Western Asset Inflation-Linked Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

WIA新闻

常见问题解答

WIA股票今天的价格是多少？

Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票今天的定价为7.98。它在7.97 - 8.01范围内交易，昨天的收盘价为7.97，交易量达到32。WIA的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票是否支付股息？

Western Asset Inflation-Linked Income Fund目前的价值为7.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.66%和USD。实时查看图表以跟踪WIA走势。

如何购买WIA股票？

您可以以7.98的当前价格购买Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票。订单通常设置在7.98或8.28附近，而32和0.00%显示市场活动。立即关注WIA的实时图表更新。

如何投资WIA股票？

投资Western Asset Inflation-Linked Income Fund需要考虑年度范围7.90 - 8.54和当前价格7.98。许多人在以7.98或8.28下订单之前，会比较0.38%和。实时查看WIA价格图表，了解每日变化。

Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset Inflation-Linked Income Fund的最高价格是8.54。在7.90 - 8.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Inflation-Linked Income Fund的绩效。

Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票的最低价格是多少？

Western Asset Inflation-Linked Income Fund（WIA）的最低价格为7.90。将其与当前的7.98和7.90 - 8.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WIA股票是什么时候拆分的？

Western Asset Inflation-Linked Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.97和-4.66%中可见。

日范围
7.97 8.01
年范围
7.90 8.54
前一天收盘价
7.97
开盘价
7.98
卖价
7.98
买价
8.28
最低价
7.97
最高价
8.01
交易量
32
日变化
0.13%
月变化
0.38%
6个月变化
-3.97%
年变化
-4.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%