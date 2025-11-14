WIA股票今天的价格是多少？ Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票今天的定价为7.98。它在7.97 - 8.01范围内交易，昨天的收盘价为7.97，交易量达到32。WIA的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票是否支付股息？ Western Asset Inflation-Linked Income Fund目前的价值为7.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.66%和USD。实时查看图表以跟踪WIA走势。

如何购买WIA股票？ 您可以以7.98的当前价格购买Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票。订单通常设置在7.98或8.28附近，而32和0.00%显示市场活动。立即关注WIA的实时图表更新。

如何投资WIA股票？ 投资Western Asset Inflation-Linked Income Fund需要考虑年度范围7.90 - 8.54和当前价格7.98。许多人在以7.98或8.28下订单之前，会比较0.38%和。实时查看WIA价格图表，了解每日变化。

Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Western Asset Inflation-Linked Income Fund的最高价格是8.54。在7.90 - 8.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Inflation-Linked Income Fund的绩效。

Western Asset Inflation-Linked Income Fund股票的最低价格是多少？ Western Asset Inflation-Linked Income Fund（WIA）的最低价格为7.90。将其与当前的7.98和7.90 - 8.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。