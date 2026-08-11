КотировкиРазделы
Валюты / WETO
Назад в Рынок акций США

WETO: Webus International Ltd.

4.90 USD 0.05 (1.01%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WETO за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.80, а максимальная — 4.97.

Следите за динамикой Webus International Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WETO сегодня?

Webus International Ltd. (WETO) сегодня оценивается на уровне 4.90. Инструмент торгуется в пределах 4.80 - 4.97, вчерашнее закрытие составило 4.95, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WETO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Webus International Ltd.?

Webus International Ltd. в настоящее время оценивается в 4.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 880.00% и USD. Отслеживайте движения WETO на графике в реальном времени.

Как купить акции WETO?

Вы можете купить акции Webus International Ltd. (WETO) по текущей цене 4.90. Ордера обычно размещаются около 4.90 или 5.20, тогда как 10 и -1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WETO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WETO?

Инвестирование в Webus International Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.03 - 7.21 и текущей цены 4.90. Многие сравнивают -31.94% и 988.65% перед размещением ордеров на 4.90 или 5.20. Изучайте ежедневные изменения цены WETO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Webus International Ltd.?

Самая высокая цена Webus International Ltd. (WETO) за последний год составила 7.21. Акции заметно колебались в пределах 0.03 - 7.21, сравнение с 4.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Webus International Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Webus International Ltd.?

Самая низкая цена Webus International Ltd. (WETO) за год составила 0.03. Сравнение с текущими 4.90 и 0.03 - 7.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WETO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WETO?

В прошлом Webus International Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.95 и 880.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.80 4.97
Годовой диапазон
0.03 7.21
Предыдущее закрытие
4.95
Open
4.95
Bid
4.90
Ask
5.20
Low
4.80
High
4.97
Объем
10
Дневное изменение
-1.01%
Месячное изменение
-31.94%
6-месячное изменение
988.65%
Годовое изменение
880.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%