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WETO: Webus International Ltd.
Курс WETO за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.80, а максимальная — 4.97.
Следите за динамикой Webus International Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WETO сегодня?
Webus International Ltd. (WETO) сегодня оценивается на уровне 4.90. Инструмент торгуется в пределах 4.80 - 4.97, вчерашнее закрытие составило 4.95, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WETO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Webus International Ltd.?
Webus International Ltd. в настоящее время оценивается в 4.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 880.00% и USD. Отслеживайте движения WETO на графике в реальном времени.
Как купить акции WETO?
Вы можете купить акции Webus International Ltd. (WETO) по текущей цене 4.90. Ордера обычно размещаются около 4.90 или 5.20, тогда как 10 и -1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WETO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WETO?
Инвестирование в Webus International Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.03 - 7.21 и текущей цены 4.90. Многие сравнивают -31.94% и 988.65% перед размещением ордеров на 4.90 или 5.20. Изучайте ежедневные изменения цены WETO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Webus International Ltd.?
Самая высокая цена Webus International Ltd. (WETO) за последний год составила 7.21. Акции заметно колебались в пределах 0.03 - 7.21, сравнение с 4.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Webus International Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Webus International Ltd.?
Самая низкая цена Webus International Ltd. (WETO) за год составила 0.03. Сравнение с текущими 4.90 и 0.03 - 7.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WETO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WETO?
В прошлом Webus International Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.95 и 880.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.95
- Open
- 4.95
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Low
- 4.80
- High
- 4.97
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- -31.94%
- 6-месячное изменение
- 988.65%
- Годовое изменение
- 880.00%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%