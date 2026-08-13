WETO: 微巴士
今日WETO汇率已更改-9.09%。当日，交易品种以低点4.35和高点4.97进行交易。
关注微巴士动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WETO股票今天的价格是多少？
微巴士股票今天的定价为4.50。它在4.35 - 4.97范围内交易，昨天的收盘价为4.95，交易量达到136。WETO的实时价格图表显示了这些更新。
微巴士股票是否支付股息？
微巴士目前的价值为4.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注800.00%和USD。实时查看图表以跟踪WETO走势。
如何购买WETO股票？
您可以以4.50的当前价格购买微巴士股票。订单通常设置在4.50或4.80附近，而136和-9.09%显示市场活动。立即关注WETO的实时图表更新。
如何投资WETO股票？
投资微巴士需要考虑年度范围0.03 - 7.21和当前价格4.50。许多人在以4.50或4.80下订单之前，会比较-37.50%和。实时查看WETO价格图表，了解每日变化。
微巴士股票的最高价格是多少？
在过去一年中，微巴士的最高价格是7.21。在0.03 - 7.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微巴士的绩效。
微巴士股票的最低价格是多少？
微巴士（WETO）的最低价格为0.03。将其与当前的4.50和0.03 - 7.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WETO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WETO股票是什么时候拆分的？
微巴士历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.95和800.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.95
- 开盘价
- 4.95
- 卖价
- 4.50
- 买价
- 4.80
- 最低价
- 4.35
- 最高价
- 4.97
- 交易量
- 136
- 日变化
- -9.09%
- 月变化
- -37.50%
- 6个月变化
- 899.78%
- 年变化
- 800.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%