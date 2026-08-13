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WETO: 微巴士

4.50 USD 0.45 (9.09%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WETO汇率已更改-9.09%。当日，交易品种以低点4.35和高点4.97进行交易。

关注微巴士动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WETO股票今天的价格是多少？

微巴士股票今天的定价为4.50。它在4.35 - 4.97范围内交易，昨天的收盘价为4.95，交易量达到136。WETO的实时价格图表显示了这些更新。

微巴士股票是否支付股息？

微巴士目前的价值为4.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注800.00%和USD。实时查看图表以跟踪WETO走势。

如何购买WETO股票？

您可以以4.50的当前价格购买微巴士股票。订单通常设置在4.50或4.80附近，而136和-9.09%显示市场活动。立即关注WETO的实时图表更新。

如何投资WETO股票？

投资微巴士需要考虑年度范围0.03 - 7.21和当前价格4.50。许多人在以4.50或4.80下订单之前，会比较-37.50%和。实时查看WETO价格图表，了解每日变化。

微巴士股票的最高价格是多少？

在过去一年中，微巴士的最高价格是7.21。在0.03 - 7.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微巴士的绩效。

微巴士股票的最低价格是多少？

微巴士（WETO）的最低价格为0.03。将其与当前的4.50和0.03 - 7.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WETO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WETO股票是什么时候拆分的？

微巴士历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.95和800.00%中可见。

日范围
4.35 4.97
年范围
0.03 7.21
前一天收盘价
4.95
开盘价
4.95
卖价
4.50
买价
4.80
最低价
4.35
最高价
4.97
交易量
136
日变化
-9.09%
月变化
-37.50%
6个月变化
899.78%
年变化
800.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%