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WEEL: Peerless Option Income Wheel ETF
Курс WEEL за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.49, а максимальная — 20.61.
Следите за динамикой Peerless Option Income Wheel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WEEL сегодня?
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) сегодня оценивается на уровне 20.61. Инструмент торгуется в пределах 20.49 - 20.61, вчерашнее закрытие составило 20.59, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WEEL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Peerless Option Income Wheel ETF?
Peerless Option Income Wheel ETF в настоящее время оценивается в 20.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.28% и USD. Отслеживайте движения WEEL на графике в реальном времени.
Как купить акции WEEL?
Вы можете купить акции Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) по текущей цене 20.61. Ордера обычно размещаются около 20.61 или 20.91, тогда как 7 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WEEL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WEEL?
Инвестирование в Peerless Option Income Wheel ETF предполагает учет годового диапазона 18.99 - 23.94 и текущей цены 20.61. Многие сравнивают 2.64% и 1.45% перед размещением ордеров на 20.61 или 20.91. Изучайте ежедневные изменения цены WEEL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Peerless Option Income Wheel ETF?
Самая высокая цена Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) за последний год составила 23.94. Акции заметно колебались в пределах 18.99 - 23.94, сравнение с 20.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Peerless Option Income Wheel ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Peerless Option Income Wheel ETF?
Самая низкая цена Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) за год составила 18.99. Сравнение с текущими 20.61 и 18.99 - 23.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WEEL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WEEL?
В прошлом Peerless Option Income Wheel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.59 и 1.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.59
- Open
- 20.53
- Bid
- 20.61
- Ask
- 20.91
- Low
- 20.49
- High
- 20.61
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 2.64%
- 6-месячное изменение
- 1.45%
- Годовое изменение
- 1.28%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%