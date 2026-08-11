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WEEL: Peerless Option Income Wheel ETF

20.61 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WEEL за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.49, а максимальная — 20.61.

Следите за динамикой Peerless Option Income Wheel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WEEL сегодня?

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) сегодня оценивается на уровне 20.61. Инструмент торгуется в пределах 20.49 - 20.61, вчерашнее закрытие составило 20.59, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WEEL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Peerless Option Income Wheel ETF?

Peerless Option Income Wheel ETF в настоящее время оценивается в 20.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.28% и USD. Отслеживайте движения WEEL на графике в реальном времени.

Как купить акции WEEL?

Вы можете купить акции Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) по текущей цене 20.61. Ордера обычно размещаются около 20.61 или 20.91, тогда как 7 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WEEL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WEEL?

Инвестирование в Peerless Option Income Wheel ETF предполагает учет годового диапазона 18.99 - 23.94 и текущей цены 20.61. Многие сравнивают 2.64% и 1.45% перед размещением ордеров на 20.61 или 20.91. Изучайте ежедневные изменения цены WEEL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Peerless Option Income Wheel ETF?

Самая высокая цена Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) за последний год составила 23.94. Акции заметно колебались в пределах 18.99 - 23.94, сравнение с 20.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Peerless Option Income Wheel ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Peerless Option Income Wheel ETF?

Самая низкая цена Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) за год составила 18.99. Сравнение с текущими 20.61 и 18.99 - 23.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WEEL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WEEL?

В прошлом Peerless Option Income Wheel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.59 и 1.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.49 20.61
Годовой диапазон
18.99 23.94
Предыдущее закрытие
20.59
Open
20.53
Bid
20.61
Ask
20.91
Low
20.49
High
20.61
Объем
7
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
2.64%
6-месячное изменение
1.45%
Годовое изменение
1.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%