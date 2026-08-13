WEEL: Peerless Option Income Wheel ETF
今日WEEL汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点20.49和高点20.61进行交易。
关注Peerless Option Income Wheel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WEEL股票今天的价格是多少？
Peerless Option Income Wheel ETF股票今天的定价为20.61。它在20.49 - 20.61范围内交易，昨天的收盘价为20.59，交易量达到13。WEEL的实时价格图表显示了这些更新。
Peerless Option Income Wheel ETF股票是否支付股息？
Peerless Option Income Wheel ETF目前的价值为20.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.28%和USD。实时查看图表以跟踪WEEL走势。
如何购买WEEL股票？
您可以以20.61的当前价格购买Peerless Option Income Wheel ETF股票。订单通常设置在20.61或20.91附近，而13和0.39%显示市场活动。立即关注WEEL的实时图表更新。
如何投资WEEL股票？
投资Peerless Option Income Wheel ETF需要考虑年度范围18.99 - 23.94和当前价格20.61。许多人在以20.61或20.91下订单之前，会比较2.64%和。实时查看WEEL价格图表，了解每日变化。
Peerless Option Income Wheel ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Peerless Option Income Wheel ETF的最高价格是23.94。在18.99 - 23.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Peerless Option Income Wheel ETF的绩效。
Peerless Option Income Wheel ETF股票的最低价格是多少？
Peerless Option Income Wheel ETF（WEEL）的最低价格为18.99。将其与当前的20.61和18.99 - 23.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WEEL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WEEL股票是什么时候拆分的？
Peerless Option Income Wheel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.59和1.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.59
- 开盘价
- 20.53
- 卖价
- 20.61
- 买价
- 20.91
- 最低价
- 20.49
- 最高价
- 20.61
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 2.64%
- 6个月变化
- 1.45%
- 年变化
- 1.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%