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WEEL: Peerless Option Income Wheel ETF

20.61 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WEEL汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点20.49和高点20.61进行交易。

关注Peerless Option Income Wheel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WEEL股票今天的价格是多少？

Peerless Option Income Wheel ETF股票今天的定价为20.61。它在20.49 - 20.61范围内交易，昨天的收盘价为20.59，交易量达到13。WEEL的实时价格图表显示了这些更新。

Peerless Option Income Wheel ETF股票是否支付股息？

Peerless Option Income Wheel ETF目前的价值为20.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.28%和USD。实时查看图表以跟踪WEEL走势。

如何购买WEEL股票？

您可以以20.61的当前价格购买Peerless Option Income Wheel ETF股票。订单通常设置在20.61或20.91附近，而13和0.39%显示市场活动。立即关注WEEL的实时图表更新。

如何投资WEEL股票？

投资Peerless Option Income Wheel ETF需要考虑年度范围18.99 - 23.94和当前价格20.61。许多人在以20.61或20.91下订单之前，会比较2.64%和。实时查看WEEL价格图表，了解每日变化。

Peerless Option Income Wheel ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Peerless Option Income Wheel ETF的最高价格是23.94。在18.99 - 23.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Peerless Option Income Wheel ETF的绩效。

Peerless Option Income Wheel ETF股票的最低价格是多少？

Peerless Option Income Wheel ETF（WEEL）的最低价格为18.99。将其与当前的20.61和18.99 - 23.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WEEL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WEEL股票是什么时候拆分的？

Peerless Option Income Wheel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.59和1.28%中可见。

日范围
20.49 20.61
年范围
18.99 23.94
前一天收盘价
20.59
开盘价
20.53
卖价
20.61
买价
20.91
最低价
20.49
最高价
20.61
交易量
13
日变化
0.10%
月变化
2.64%
6个月变化
1.45%
年变化
1.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%