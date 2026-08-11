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WEEI: Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

24.39 USD 0.10 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WEEI за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.34, а максимальная — 24.42.

Следите за динамикой Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WEEI сегодня?

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) сегодня оценивается на уровне 24.39. Инструмент торгуется в пределах 24.34 - 24.42, вчерашнее закрытие составило 24.29, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WEEI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF?

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF в настоящее время оценивается в 24.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.09% и USD. Отслеживайте движения WEEI на графике в реальном времени.

Как купить акции WEEI?

Вы можете купить акции Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) по текущей цене 24.39. Ордера обычно размещаются около 24.39 или 24.69, тогда как 7 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WEEI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WEEI?

Инвестирование в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.97 - 25.11 и текущей цены 24.39. Многие сравнивают 2.05% и 0.49% перед размещением ордеров на 24.39 или 24.69. Изучайте ежедневные изменения цены WEEI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF?

Самая высокая цена Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) за последний год составила 25.11. Акции заметно колебались в пределах 21.97 - 25.11, сравнение с 24.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF?

Самая низкая цена Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) за год составила 21.97. Сравнение с текущими 24.39 и 21.97 - 25.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WEEI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WEEI?

В прошлом Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.29 и 3.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.34 24.42
Годовой диапазон
21.97 25.11
Предыдущее закрытие
24.29
Open
24.34
Bid
24.39
Ask
24.69
Low
24.34
High
24.42
Объем
7
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
2.05%
6-месячное изменение
0.49%
Годовое изменение
3.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%