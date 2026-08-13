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WEEI: Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

24.46 USD 0.17 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WEEI汇率已更改0.70%。当日，交易品种以低点24.32和高点24.48进行交易。

关注Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WEEI股票今天的价格是多少？

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF股票今天的定价为24.46。它在24.32 - 24.48范围内交易，昨天的收盘价为24.29，交易量达到59。WEEI的实时价格图表显示了这些更新。

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF股票是否支付股息？

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF目前的价值为24.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.38%和USD。实时查看图表以跟踪WEEI走势。

如何购买WEEI股票？

您可以以24.46的当前价格购买Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF股票。订单通常设置在24.46或24.76附近，而59和0.20%显示市场活动。立即关注WEEI的实时图表更新。

如何投资WEEI股票？

投资Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF需要考虑年度范围21.97 - 25.11和当前价格24.46。许多人在以24.46或24.76下订单之前，会比较2.34%和。实时查看WEEI价格图表，了解每日变化。

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF的最高价格是25.11。在21.97 - 25.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF的绩效。

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF股票的最低价格是多少？

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF（WEEI）的最低价格为21.97。将其与当前的24.46和21.97 - 25.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WEEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WEEI股票是什么时候拆分的？

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.29和3.38%中可见。

日范围
24.32 24.48
年范围
21.97 25.11
前一天收盘价
24.29
开盘价
24.41
卖价
24.46
买价
24.76
最低价
24.32
最高价
24.48
交易量
59
日变化
0.70%
月变化
2.34%
6个月变化
0.78%
年变化
3.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%