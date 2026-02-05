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WEBS: Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
Курс WEBS за сегодня изменился на 3.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.15, а максимальная — 14.46.
Следите за динамикой Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WEBS сегодня?
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) сегодня оценивается на уровне 14.43. Инструмент торгуется в пределах 14.15 - 14.46, вчерашнее закрытие составило 14.00, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WEBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares?
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 14.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.09% и USD. Отслеживайте движения WEBS на графике в реальном времени.
Как купить акции WEBS?
Вы можете купить акции Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) по текущей цене 14.43. Ордера обычно размещаются около 14.43 или 14.73, тогда как 12 и 1.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WEBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WEBS?
Инвестирование в Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 13.93 - 33.15 и текущей цены 14.43. Многие сравнивают -12.91% и -48.78% перед размещением ордеров на 14.43 или 14.73. Изучайте ежедневные изменения цены WEBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) за последний год составила 33.15. Акции заметно колебались в пределах 13.93 - 33.15, сравнение с 14.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) за год составила 13.93. Сравнение с текущими 14.43 и 13.93 - 33.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WEBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WEBS?
В прошлом Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.00 и -50.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.00
- Open
- 14.15
- Bid
- 14.43
- Ask
- 14.73
- Low
- 14.15
- High
- 14.46
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 3.07%
- Месячное изменение
- -12.91%
- 6-месячное изменение
- -48.78%
- Годовое изменение
- -50.09%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%