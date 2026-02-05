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WEBS: 3倍做空互联网指数ETF-Direxion

14.25 USD 0.25 (1.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WEBS汇率已更改1.79%。当日，交易品种以低点13.97和高点14.46进行交易。

关注3倍做空互联网指数ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WEBS新闻

常见问题解答

WEBS股票今天的价格是多少？

3倍做空互联网指数ETF-Direxion股票今天的定价为14.25。它在13.97 - 14.46范围内交易，昨天的收盘价为14.00，交易量达到32。WEBS的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做空互联网指数ETF-Direxion股票是否支付股息？

3倍做空互联网指数ETF-Direxion目前的价值为14.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.71%和USD。实时查看图表以跟踪WEBS走势。

如何购买WEBS股票？

您可以以14.25的当前价格购买3倍做空互联网指数ETF-Direxion股票。订单通常设置在14.25或14.55附近，而32和0.71%显示市场活动。立即关注WEBS的实时图表更新。

如何投资WEBS股票？

投资3倍做空互联网指数ETF-Direxion需要考虑年度范围13.93 - 33.15和当前价格14.25。许多人在以14.25或14.55下订单之前，会比较-14.00%和。实时查看WEBS价格图表，了解每日变化。

3倍做空互联网指数ETF-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3倍做空互联网指数ETF-Direxion的最高价格是33.15。在13.93 - 33.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做空互联网指数ETF-Direxion的绩效。

3倍做空互联网指数ETF-Direxion股票的最低价格是多少？

3倍做空互联网指数ETF-Direxion（WEBS）的最低价格为13.93。将其与当前的14.25和13.93 - 33.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WEBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WEBS股票是什么时候拆分的？

3倍做空互联网指数ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.00和-50.71%中可见。

日范围
13.97 14.46
年范围
13.93 33.15
前一天收盘价
14.00
开盘价
14.15
卖价
14.25
买价
14.55
最低价
13.97
最高价
14.46
交易量
32
日变化
1.79%
月变化
-14.00%
6个月变化
-49.41%
年变化
-50.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%