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WEA: Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest

10.48 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WEA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.47, а максимальная — 10.52.

Следите за динамикой Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WEA сегодня?

Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest (WEA) сегодня оценивается на уровне 10.48. Инструмент торгуется в пределах 10.47 - 10.52, вчерашнее закрытие составило 10.48, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WEA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest?

Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 10.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.03% и USD. Отслеживайте движения WEA на графике в реальном времени.

Как купить акции WEA?

Вы можете купить акции Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest (WEA) по текущей цене 10.48. Ордера обычно размещаются около 10.48 или 10.78, тогда как 31 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WEA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WEA?

Инвестирование в Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 10.30 - 11.44 и текущей цены 10.48. Многие сравнивают -0.10% и -4.55% перед размещением ордеров на 10.48 или 10.78. Изучайте ежедневные изменения цены WEA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest?

Самая высокая цена Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest (WEA) за последний год составила 11.44. Акции заметно колебались в пределах 10.30 - 11.44, сравнение с 10.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest?

Самая низкая цена Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest (WEA) за год составила 10.30. Сравнение с текущими 10.48 и 10.30 - 11.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WEA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WEA?

В прошлом Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.48 и -4.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.47 10.52
Годовой диапазон
10.30 11.44
Предыдущее закрытие
10.48
Open
10.49
Bid
10.48
Ask
10.78
Low
10.47
High
10.52
Объем
31
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-4.55%
Годовое изменение
-4.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%