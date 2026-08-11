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WDTE: Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
Курс WDTE за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.01, а максимальная — 30.12.
Следите за динамикой Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WDTE сегодня?
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) сегодня оценивается на уровне 30.09. Инструмент торгуется в пределах 30.01 - 30.12, вчерашнее закрытие составило 30.03, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDTE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF?
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF в настоящее время оценивается в 30.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.54% и USD. Отслеживайте движения WDTE на графике в реальном времени.
Как купить акции WDTE?
Вы можете купить акции Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) по текущей цене 30.09. Ордера обычно размещаются около 30.09 или 30.39, тогда как 4 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDTE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WDTE?
Инвестирование в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF предполагает учет годового диапазона 27.41 - 31.44 и текущей цены 30.09. Многие сравнивают 2.94% и -0.03% перед размещением ордеров на 30.09 или 30.39. Изучайте ежедневные изменения цены WDTE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF?
Самая высокая цена Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) за последний год составила 31.44. Акции заметно колебались в пределах 27.41 - 31.44, сравнение с 30.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF?
Самая низкая цена Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) за год составила 27.41. Сравнение с текущими 30.09 и 27.41 - 31.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDTE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WDTE?
В прошлом Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.03 и -1.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.03
- Open
- 30.12
- Bid
- 30.09
- Ask
- 30.39
- Low
- 30.01
- High
- 30.12
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 2.94%
- 6-месячное изменение
- -0.03%
- Годовое изменение
- -1.54%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%