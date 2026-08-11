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WDTE: Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

30.09 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WDTE за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.01, а максимальная — 30.12.

Следите за динамикой Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WDTE сегодня?

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) сегодня оценивается на уровне 30.09. Инструмент торгуется в пределах 30.01 - 30.12, вчерашнее закрытие составило 30.03, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDTE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF?

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF в настоящее время оценивается в 30.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.54% и USD. Отслеживайте движения WDTE на графике в реальном времени.

Как купить акции WDTE?

Вы можете купить акции Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) по текущей цене 30.09. Ордера обычно размещаются около 30.09 или 30.39, тогда как 4 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDTE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WDTE?

Инвестирование в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF предполагает учет годового диапазона 27.41 - 31.44 и текущей цены 30.09. Многие сравнивают 2.94% и -0.03% перед размещением ордеров на 30.09 или 30.39. Изучайте ежедневные изменения цены WDTE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF?

Самая высокая цена Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) за последний год составила 31.44. Акции заметно колебались в пределах 27.41 - 31.44, сравнение с 30.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF?

Самая низкая цена Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) за год составила 27.41. Сравнение с текущими 30.09 и 27.41 - 31.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDTE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WDTE?

В прошлом Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.03 и -1.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.01 30.12
Годовой диапазон
27.41 31.44
Предыдущее закрытие
30.03
Open
30.12
Bid
30.09
Ask
30.39
Low
30.01
High
30.12
Объем
4
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
2.94%
6-месячное изменение
-0.03%
Годовое изменение
-1.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%