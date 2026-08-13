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WDTE: Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

29.98 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WDTE汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点29.95和高点30.12进行交易。

关注Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WDTE股票今天的价格是多少？

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票今天的定价为29.98。它在29.95 - 30.12范围内交易，昨天的收盘价为30.03，交易量达到26。WDTE的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票是否支付股息？

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF目前的价值为29.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.90%和USD。实时查看图表以跟踪WDTE走势。

如何购买WDTE股票？

您可以以29.98的当前价格购买Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票。订单通常设置在29.98或30.28附近，而26和-0.46%显示市场活动。立即关注WDTE的实时图表更新。

如何投资WDTE股票？

投资Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF需要考虑年度范围27.41 - 31.44和当前价格29.98。许多人在以29.98或30.28下订单之前，会比较2.57%和。实时查看WDTE价格图表，了解每日变化。

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF的最高价格是31.44。在27.41 - 31.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF的绩效。

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票的最低价格是多少？

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF（WDTE）的最低价格为27.41。将其与当前的29.98和27.41 - 31.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WDTE股票是什么时候拆分的？

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.03和-1.90%中可见。

日范围
29.95 30.12
年范围
27.41 31.44
前一天收盘价
30.03
开盘价
30.12
卖价
29.98
买价
30.28
最低价
29.95
最高价
30.12
交易量
26
日变化
-0.17%
月变化
2.57%
6个月变化
-0.40%
年变化
-1.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%