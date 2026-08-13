WDTE: Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
今日WDTE汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点29.95和高点30.12进行交易。
关注Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
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常见问题解答
WDTE股票今天的价格是多少？
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票今天的定价为29.98。它在29.95 - 30.12范围内交易，昨天的收盘价为30.03，交易量达到26。WDTE的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票是否支付股息？
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF目前的价值为29.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.90%和USD。实时查看图表以跟踪WDTE走势。
如何购买WDTE股票？
您可以以29.98的当前价格购买Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票。订单通常设置在29.98或30.28附近，而26和-0.46%显示市场活动。立即关注WDTE的实时图表更新。
如何投资WDTE股票？
投资Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF需要考虑年度范围27.41 - 31.44和当前价格29.98。许多人在以29.98或30.28下订单之前，会比较2.57%和。实时查看WDTE价格图表，了解每日变化。
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF的最高价格是31.44。在27.41 - 31.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF的绩效。
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF股票的最低价格是多少？
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF（WDTE）的最低价格为27.41。将其与当前的29.98和27.41 - 31.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WDTE股票是什么时候拆分的？
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.03和-1.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.03
- 开盘价
- 30.12
- 卖价
- 29.98
- 买价
- 30.28
- 最低价
- 29.95
- 最高价
- 30.12
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 2.57%
- 6个月变化
- -0.40%
- 年变化
- -1.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%