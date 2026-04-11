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WDNA: WisdomTree BioRevolution Fund

20.74 USD 0.85 (4.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WDNA за сегодня изменился на 4.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.63, а максимальная — 20.74.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WDNA сегодня?

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) сегодня оценивается на уровне 20.74. Инструмент торгуется в пределах 20.63 - 20.74, вчерашнее закрытие составило 19.89, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDNA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree BioRevolution Fund?

WisdomTree BioRevolution Fund в настоящее время оценивается в 20.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.73% и USD. Отслеживайте движения WDNA на графике в реальном времени.

Как купить акции WDNA?

Вы можете купить акции WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) по текущей цене 20.74. Ордера обычно размещаются около 20.74 или 21.04, тогда как 15 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDNA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WDNA?

Инвестирование в WisdomTree BioRevolution Fund предполагает учет годового диапазона 14.32 - 21.70 и текущей цены 20.74. Многие сравнивают 6.85% и 13.77% перед размещением ордеров на 20.74 или 21.04. Изучайте ежедневные изменения цены WDNA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree BioRevolution Fund?

Самая высокая цена WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) за последний год составила 21.70. Акции заметно колебались в пределах 14.32 - 21.70, сравнение с 19.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree BioRevolution Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree BioRevolution Fund?

Самая низкая цена WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) за год составила 14.32. Сравнение с текущими 20.74 и 14.32 - 21.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDNA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WDNA?

В прошлом WisdomTree BioRevolution Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.89 и 43.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.63 20.74
Годовой диапазон
14.32 21.70
Предыдущее закрытие
19.89
Open
20.63
Bid
20.74
Ask
21.04
Low
20.63
High
20.74
Объем
15
Дневное изменение
4.27%
Месячное изменение
6.85%
6-месячное изменение
13.77%
Годовое изменение
43.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%