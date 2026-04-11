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WDNA: WisdomTree BioRevolution Fund
Курс WDNA за сегодня изменился на 4.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.63, а максимальная — 20.74.
Следите за динамикой WisdomTree BioRevolution Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WDNA сегодня?
WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) сегодня оценивается на уровне 20.74. Инструмент торгуется в пределах 20.63 - 20.74, вчерашнее закрытие составило 19.89, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDNA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree BioRevolution Fund?
WisdomTree BioRevolution Fund в настоящее время оценивается в 20.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.73% и USD. Отслеживайте движения WDNA на графике в реальном времени.
Как купить акции WDNA?
Вы можете купить акции WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) по текущей цене 20.74. Ордера обычно размещаются около 20.74 или 21.04, тогда как 15 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDNA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WDNA?
Инвестирование в WisdomTree BioRevolution Fund предполагает учет годового диапазона 14.32 - 21.70 и текущей цены 20.74. Многие сравнивают 6.85% и 13.77% перед размещением ордеров на 20.74 или 21.04. Изучайте ежедневные изменения цены WDNA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree BioRevolution Fund?
Самая высокая цена WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) за последний год составила 21.70. Акции заметно колебались в пределах 14.32 - 21.70, сравнение с 19.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree BioRevolution Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree BioRevolution Fund?
Самая низкая цена WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) за год составила 14.32. Сравнение с текущими 20.74 и 14.32 - 21.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDNA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WDNA?
В прошлом WisdomTree BioRevolution Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.89 и 43.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.89
- Open
- 20.63
- Bid
- 20.74
- Ask
- 21.04
- Low
- 20.63
- High
- 20.74
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 4.27%
- Месячное изменение
- 6.85%
- 6-месячное изменение
- 13.77%
- Годовое изменение
- 43.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%