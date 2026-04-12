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WDNA: WisdomTree BioRevolution Fund

21.31 USD 0.57 (2.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WDNA汇率已更改2.75%。当日，交易品种以低点21.25和高点21.35进行交易。

关注WisdomTree BioRevolution Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WDNA新闻

常见问题解答

WDNA股票今天的价格是多少？

WisdomTree BioRevolution Fund股票今天的定价为21.31。它在21.25 - 21.35范围内交易，昨天的收盘价为20.74，交易量达到6。WDNA的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree BioRevolution Fund股票是否支付股息？

WisdomTree BioRevolution Fund目前的价值为21.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.68%和USD。实时查看图表以跟踪WDNA走势。

如何购买WDNA股票？

您可以以21.31的当前价格购买WisdomTree BioRevolution Fund股票。订单通常设置在21.31或21.61附近，而6和0.05%显示市场活动。立即关注WDNA的实时图表更新。

如何投资WDNA股票？

投资WisdomTree BioRevolution Fund需要考虑年度范围14.32 - 21.70和当前价格21.31。许多人在以21.31或21.61下订单之前，会比较9.79%和。实时查看WDNA价格图表，了解每日变化。

WisdomTree BioRevolution Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree BioRevolution Fund的最高价格是21.70。在14.32 - 21.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree BioRevolution Fund的绩效。

WisdomTree BioRevolution Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree BioRevolution Fund（WDNA）的最低价格为14.32。将其与当前的21.31和14.32 - 21.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WDNA股票是什么时候拆分的？

WisdomTree BioRevolution Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.74和47.68%中可见。

日范围
21.25 21.35
年范围
14.32 21.70
前一天收盘价
20.74
开盘价
21.30
卖价
21.31
买价
21.61
最低价
21.25
最高价
21.35
交易量
6
日变化
2.75%
月变化
9.79%
6个月变化
16.90%
年变化
47.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%