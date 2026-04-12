WDNA: WisdomTree BioRevolution Fund
今日WDNA汇率已更改2.75%。当日，交易品种以低点21.25和高点21.35进行交易。
关注WisdomTree BioRevolution Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
WDNA股票今天的价格是多少？
WisdomTree BioRevolution Fund股票今天的定价为21.31。它在21.25 - 21.35范围内交易，昨天的收盘价为20.74，交易量达到6。WDNA的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree BioRevolution Fund股票是否支付股息？
WisdomTree BioRevolution Fund目前的价值为21.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.68%和USD。实时查看图表以跟踪WDNA走势。
如何购买WDNA股票？
您可以以21.31的当前价格购买WisdomTree BioRevolution Fund股票。订单通常设置在21.31或21.61附近，而6和0.05%显示市场活动。立即关注WDNA的实时图表更新。
如何投资WDNA股票？
投资WisdomTree BioRevolution Fund需要考虑年度范围14.32 - 21.70和当前价格21.31。许多人在以21.31或21.61下订单之前，会比较9.79%和。实时查看WDNA价格图表，了解每日变化。
WisdomTree BioRevolution Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree BioRevolution Fund的最高价格是21.70。在14.32 - 21.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree BioRevolution Fund的绩效。
WisdomTree BioRevolution Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree BioRevolution Fund（WDNA）的最低价格为14.32。将其与当前的21.31和14.32 - 21.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WDNA股票是什么时候拆分的？
WisdomTree BioRevolution Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.74和47.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.74
- 开盘价
- 21.30
- 卖价
- 21.31
- 买价
- 21.61
- 最低价
- 21.25
- 最高价
- 21.35
- 交易量
- 6
- 日变化
- 2.75%
- 月变化
- 9.79%
- 6个月变化
- 16.90%
- 年变化
- 47.68%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%