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WDGF: WisdomTree Global Defense Fund

34.14 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WDGF за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.14, а максимальная — 34.14.

Следите за динамикой WisdomTree Global Defense Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WDGF сегодня?

WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) сегодня оценивается на уровне 34.14. Инструмент торгуется в пределах 34.14 - 34.14, вчерашнее закрытие составило 34.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDGF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Global Defense Fund?

WisdomTree Global Defense Fund в настоящее время оценивается в 34.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.13% и USD. Отслеживайте движения WDGF на графике в реальном времени.

Как купить акции WDGF?

Вы можете купить акции WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) по текущей цене 34.14. Ордера обычно размещаются около 34.14 или 34.44, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDGF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WDGF?

Инвестирование в WisdomTree Global Defense Fund предполагает учет годового диапазона 28.43 - 36.19 и текущей цены 34.14. Многие сравнивают 6.95% и -4.02% перед размещением ордеров на 34.14 или 34.44. Изучайте ежедневные изменения цены WDGF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Global Defense Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) за последний год составила 36.19. Акции заметно колебались в пределах 28.43 - 36.19, сравнение с 34.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Global Defense Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Global Defense Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) за год составила 28.43. Сравнение с текущими 34.14 и 28.43 - 36.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDGF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WDGF?

В прошлом WisdomTree Global Defense Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.13 и 11.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.14 34.14
Годовой диапазон
28.43 36.19
Предыдущее закрытие
34.13
Open
34.14
Bid
34.14
Ask
34.44
Low
34.14
High
34.14
Объем
1
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
6.95%
6-месячное изменение
-4.02%
Годовое изменение
11.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%