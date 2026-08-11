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WDGF: WisdomTree Global Defense Fund
Курс WDGF за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.14, а максимальная — 34.14.
Следите за динамикой WisdomTree Global Defense Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WDGF сегодня?
WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) сегодня оценивается на уровне 34.14. Инструмент торгуется в пределах 34.14 - 34.14, вчерашнее закрытие составило 34.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Global Defense Fund?
WisdomTree Global Defense Fund в настоящее время оценивается в 34.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.13% и USD. Отслеживайте движения WDGF на графике в реальном времени.
Как купить акции WDGF?
Вы можете купить акции WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) по текущей цене 34.14. Ордера обычно размещаются около 34.14 или 34.44, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WDGF?
Инвестирование в WisdomTree Global Defense Fund предполагает учет годового диапазона 28.43 - 36.19 и текущей цены 34.14. Многие сравнивают 6.95% и -4.02% перед размещением ордеров на 34.14 или 34.44. Изучайте ежедневные изменения цены WDGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Global Defense Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) за последний год составила 36.19. Акции заметно колебались в пределах 28.43 - 36.19, сравнение с 34.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Global Defense Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Global Defense Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) за год составила 28.43. Сравнение с текущими 34.14 и 28.43 - 36.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WDGF?
В прошлом WisdomTree Global Defense Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.13 и 11.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.13
- Open
- 34.14
- Bid
- 34.14
- Ask
- 34.44
- Low
- 34.14
- High
- 34.14
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 6.95%
- 6-месячное изменение
- -4.02%
- Годовое изменение
- 11.13%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%