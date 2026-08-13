WDGF股票今天的价格是多少？ WisdomTree Global Defense Fund股票今天的定价为34.14。它在34.14 - 34.14范围内交易，昨天的收盘价为34.13，交易量达到1。WDGF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Global Defense Fund股票是否支付股息？ WisdomTree Global Defense Fund目前的价值为34.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪WDGF走势。

如何购买WDGF股票？ 您可以以34.14的当前价格购买WisdomTree Global Defense Fund股票。订单通常设置在34.14或34.44附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注WDGF的实时图表更新。

如何投资WDGF股票？ 投资WisdomTree Global Defense Fund需要考虑年度范围28.43 - 36.19和当前价格34.14。许多人在以34.14或34.44下订单之前，会比较6.95%和。实时查看WDGF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Global Defense Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，WisdomTree Global Defense Fund的最高价格是36.19。在28.43 - 36.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Global Defense Fund的绩效。

WisdomTree Global Defense Fund股票的最低价格是多少？ WisdomTree Global Defense Fund（WDGF）的最低价格为28.43。将其与当前的34.14和28.43 - 36.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。