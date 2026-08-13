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WDGF: WisdomTree Global Defense Fund

34.14 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WDGF汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点34.14和高点34.14进行交易。

关注WisdomTree Global Defense Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WDGF股票今天的价格是多少？

WisdomTree Global Defense Fund股票今天的定价为34.14。它在34.14 - 34.14范围内交易，昨天的收盘价为34.13，交易量达到1。WDGF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Global Defense Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Global Defense Fund目前的价值为34.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪WDGF走势。

如何购买WDGF股票？

您可以以34.14的当前价格购买WisdomTree Global Defense Fund股票。订单通常设置在34.14或34.44附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注WDGF的实时图表更新。

如何投资WDGF股票？

投资WisdomTree Global Defense Fund需要考虑年度范围28.43 - 36.19和当前价格34.14。许多人在以34.14或34.44下订单之前，会比较6.95%和。实时查看WDGF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Global Defense Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Global Defense Fund的最高价格是36.19。在28.43 - 36.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Global Defense Fund的绩效。

WisdomTree Global Defense Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Global Defense Fund（WDGF）的最低价格为28.43。将其与当前的34.14和28.43 - 36.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WDGF股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Global Defense Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.13和11.13%中可见。

日范围
34.14 34.14
年范围
28.43 36.19
前一天收盘价
34.13
开盘价
34.14
卖价
34.14
买价
34.44
最低价
34.14
最高价
34.14
交易量
1
日变化
0.03%
月变化
6.95%
6个月变化
-4.02%
年变化
11.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%