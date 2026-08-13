WDGF: WisdomTree Global Defense Fund
今日WDGF汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点34.14和高点34.14进行交易。
关注WisdomTree Global Defense Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WDGF股票今天的价格是多少？
WisdomTree Global Defense Fund股票今天的定价为34.14。它在34.14 - 34.14范围内交易，昨天的收盘价为34.13，交易量达到1。WDGF的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Global Defense Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Global Defense Fund目前的价值为34.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.13%和USD。实时查看图表以跟踪WDGF走势。
如何购买WDGF股票？
您可以以34.14的当前价格购买WisdomTree Global Defense Fund股票。订单通常设置在34.14或34.44附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注WDGF的实时图表更新。
如何投资WDGF股票？
投资WisdomTree Global Defense Fund需要考虑年度范围28.43 - 36.19和当前价格34.14。许多人在以34.14或34.44下订单之前，会比较6.95%和。实时查看WDGF价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Global Defense Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Global Defense Fund的最高价格是36.19。在28.43 - 36.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Global Defense Fund的绩效。
WisdomTree Global Defense Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Global Defense Fund（WDGF）的最低价格为28.43。将其与当前的34.14和28.43 - 36.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WDGF股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Global Defense Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.13和11.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.13
- 开盘价
- 34.14
- 卖价
- 34.14
- 买价
- 34.44
- 最低价
- 34.14
- 最高价
- 34.14
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 6.95%
- 6个月变化
- -4.02%
- 年变化
- 11.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%