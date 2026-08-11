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WDEF: WisdomTree Europe Defense Fund

32.24 USD 0.05 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WDEF за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.15, а максимальная — 32.50.

Следите за динамикой WisdomTree Europe Defense Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WDEF сегодня?

WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) сегодня оценивается на уровне 32.24. Инструмент торгуется в пределах 32.15 - 32.50, вчерашнее закрытие составило 32.19, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Europe Defense Fund?

WisdomTree Europe Defense Fund в настоящее время оценивается в 32.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.03% и USD. Отслеживайте движения WDEF на графике в реальном времени.

Как купить акции WDEF?

Вы можете купить акции WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) по текущей цене 32.24. Ордера обычно размещаются около 32.24 или 32.54, тогда как 53 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WDEF?

Инвестирование в WisdomTree Europe Defense Fund предполагает учет годового диапазона 26.25 - 34.74 и текущей цены 32.24. Многие сравнивают 4.85% и -4.23% перед размещением ордеров на 32.24 или 32.54. Изучайте ежедневные изменения цены WDEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Europe Defense Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) за последний год составила 34.74. Акции заметно колебались в пределах 26.25 - 34.74, сравнение с 32.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Europe Defense Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Europe Defense Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) за год составила 26.25. Сравнение с текущими 32.24 и 26.25 - 34.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WDEF?

В прошлом WisdomTree Europe Defense Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.19 и 10.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.15 32.50
Годовой диапазон
26.25 34.74
Предыдущее закрытие
32.19
Open
32.15
Bid
32.24
Ask
32.54
Low
32.15
High
32.50
Объем
53
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
4.85%
6-месячное изменение
-4.23%
Годовое изменение
10.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%