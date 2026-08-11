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WDEF: WisdomTree Europe Defense Fund
Курс WDEF за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.15, а максимальная — 32.50.
Следите за динамикой WisdomTree Europe Defense Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WDEF сегодня?
WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) сегодня оценивается на уровне 32.24. Инструмент торгуется в пределах 32.15 - 32.50, вчерашнее закрытие составило 32.19, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Europe Defense Fund?
WisdomTree Europe Defense Fund в настоящее время оценивается в 32.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.03% и USD. Отслеживайте движения WDEF на графике в реальном времени.
Как купить акции WDEF?
Вы можете купить акции WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) по текущей цене 32.24. Ордера обычно размещаются около 32.24 или 32.54, тогда как 53 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WDEF?
Инвестирование в WisdomTree Europe Defense Fund предполагает учет годового диапазона 26.25 - 34.74 и текущей цены 32.24. Многие сравнивают 4.85% и -4.23% перед размещением ордеров на 32.24 или 32.54. Изучайте ежедневные изменения цены WDEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Europe Defense Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) за последний год составила 34.74. Акции заметно колебались в пределах 26.25 - 34.74, сравнение с 32.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Europe Defense Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Europe Defense Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) за год составила 26.25. Сравнение с текущими 32.24 и 26.25 - 34.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WDEF?
В прошлом WisdomTree Europe Defense Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.19 и 10.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.19
- Open
- 32.15
- Bid
- 32.24
- Ask
- 32.54
- Low
- 32.15
- High
- 32.50
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 4.85%
- 6-месячное изменение
- -4.23%
- Годовое изменение
- 10.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%