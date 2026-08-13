WDEF股票今天的价格是多少？ WisdomTree Europe Defense Fund股票今天的定价为32.33。它在32.24 - 32.50范围内交易，昨天的收盘价为32.24，交易量达到28。WDEF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Europe Defense Fund股票是否支付股息？ WisdomTree Europe Defense Fund目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.34%和USD。实时查看图表以跟踪WDEF走势。

如何购买WDEF股票？ 您可以以32.33的当前价格购买WisdomTree Europe Defense Fund股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而28和-0.52%显示市场活动。立即关注WDEF的实时图表更新。

如何投资WDEF股票？ 投资WisdomTree Europe Defense Fund需要考虑年度范围26.25 - 34.74和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较5.14%和。实时查看WDEF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Europe Defense Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，WisdomTree Europe Defense Fund的最高价格是34.74。在26.25 - 34.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Europe Defense Fund的绩效。

WisdomTree Europe Defense Fund股票的最低价格是多少？ WisdomTree Europe Defense Fund（WDEF）的最低价格为26.25。将其与当前的32.33和26.25 - 34.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。