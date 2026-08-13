WDEF: WisdomTree Europe Defense Fund
今日WDEF汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点32.24和高点32.50进行交易。
关注WisdomTree Europe Defense Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WDEF股票今天的价格是多少？
WisdomTree Europe Defense Fund股票今天的定价为32.33。它在32.24 - 32.50范围内交易，昨天的收盘价为32.24，交易量达到28。WDEF的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Europe Defense Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Europe Defense Fund目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.34%和USD。实时查看图表以跟踪WDEF走势。
如何购买WDEF股票？
您可以以32.33的当前价格购买WisdomTree Europe Defense Fund股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而28和-0.52%显示市场活动。立即关注WDEF的实时图表更新。
如何投资WDEF股票？
投资WisdomTree Europe Defense Fund需要考虑年度范围26.25 - 34.74和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较5.14%和。实时查看WDEF价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Europe Defense Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Europe Defense Fund的最高价格是34.74。在26.25 - 34.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Europe Defense Fund的绩效。
WisdomTree Europe Defense Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Europe Defense Fund（WDEF）的最低价格为26.25。将其与当前的32.33和26.25 - 34.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WDEF股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Europe Defense Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.24和10.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.24
- 开盘价
- 32.50
- 卖价
- 32.33
- 买价
- 32.63
- 最低价
- 32.24
- 最高价
- 32.50
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 5.14%
- 6个月变化
- -3.97%
- 年变化
- 10.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%