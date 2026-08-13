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WDEF: WisdomTree Europe Defense Fund

32.33 USD 0.09 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WDEF汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点32.24和高点32.50进行交易。

关注WisdomTree Europe Defense Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WDEF股票今天的价格是多少？

WisdomTree Europe Defense Fund股票今天的定价为32.33。它在32.24 - 32.50范围内交易，昨天的收盘价为32.24，交易量达到28。WDEF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Europe Defense Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Europe Defense Fund目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.34%和USD。实时查看图表以跟踪WDEF走势。

如何购买WDEF股票？

您可以以32.33的当前价格购买WisdomTree Europe Defense Fund股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而28和-0.52%显示市场活动。立即关注WDEF的实时图表更新。

如何投资WDEF股票？

投资WisdomTree Europe Defense Fund需要考虑年度范围26.25 - 34.74和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较5.14%和。实时查看WDEF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Europe Defense Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Europe Defense Fund的最高价格是34.74。在26.25 - 34.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Europe Defense Fund的绩效。

WisdomTree Europe Defense Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Europe Defense Fund（WDEF）的最低价格为26.25。将其与当前的32.33和26.25 - 34.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WDEF股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Europe Defense Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.24和10.34%中可见。

日范围
32.24 32.50
年范围
26.25 34.74
前一天收盘价
32.24
开盘价
32.50
卖价
32.33
买价
32.63
最低价
32.24
最高价
32.50
交易量
28
日变化
0.28%
月变化
5.14%
6个月变化
-3.97%
年变化
10.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%