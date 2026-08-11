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WDAF: WisdomTree Asia Defense Fund

31.93 USD 0.38 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WDAF за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.93, а максимальная — 32.00.

Следите за динамикой WisdomTree Asia Defense Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WDAF сегодня?

WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) сегодня оценивается на уровне 31.93. Инструмент торгуется в пределах 31.93 - 32.00, вчерашнее закрытие составило 31.55, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDAF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Asia Defense Fund?

WisdomTree Asia Defense Fund в настоящее время оценивается в 31.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.23% и USD. Отслеживайте движения WDAF на графике в реальном времени.

Как купить акции WDAF?

Вы можете купить акции WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) по текущей цене 31.93. Ордера обычно размещаются около 31.93 или 32.23, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDAF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WDAF?

Инвестирование в WisdomTree Asia Defense Fund предполагает учет годового диапазона 26.67 - 38.62 и текущей цены 31.93. Многие сравнивают 11.41% и -8.80% перед размещением ордеров на 31.93 или 32.23. Изучайте ежедневные изменения цены WDAF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Asia Defense Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) за последний год составила 38.62. Акции заметно колебались в пределах 26.67 - 38.62, сравнение с 31.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Asia Defense Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Asia Defense Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) за год составила 26.67. Сравнение с текущими 31.93 и 26.67 - 38.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDAF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WDAF?

В прошлом WisdomTree Asia Defense Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.55 и 3.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.93 32.00
Годовой диапазон
26.67 38.62
Предыдущее закрытие
31.55
Open
32.00
Bid
31.93
Ask
32.23
Low
31.93
High
32.00
Объем
2
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
11.41%
6-месячное изменение
-8.80%
Годовое изменение
3.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%