- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WDAF: WisdomTree Asia Defense Fund
Курс WDAF за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.93, а максимальная — 32.00.
Следите за динамикой WisdomTree Asia Defense Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WDAF сегодня?
WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) сегодня оценивается на уровне 31.93. Инструмент торгуется в пределах 31.93 - 32.00, вчерашнее закрытие составило 31.55, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WDAF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Asia Defense Fund?
WisdomTree Asia Defense Fund в настоящее время оценивается в 31.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.23% и USD. Отслеживайте движения WDAF на графике в реальном времени.
Как купить акции WDAF?
Вы можете купить акции WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) по текущей цене 31.93. Ордера обычно размещаются около 31.93 или 32.23, тогда как 2 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WDAF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WDAF?
Инвестирование в WisdomTree Asia Defense Fund предполагает учет годового диапазона 26.67 - 38.62 и текущей цены 31.93. Многие сравнивают 11.41% и -8.80% перед размещением ордеров на 31.93 или 32.23. Изучайте ежедневные изменения цены WDAF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Asia Defense Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) за последний год составила 38.62. Акции заметно колебались в пределах 26.67 - 38.62, сравнение с 31.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Asia Defense Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Asia Defense Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) за год составила 26.67. Сравнение с текущими 31.93 и 26.67 - 38.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WDAF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WDAF?
В прошлом WisdomTree Asia Defense Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.55 и 3.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.55
- Open
- 32.00
- Bid
- 31.93
- Ask
- 32.23
- Low
- 31.93
- High
- 32.00
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 11.41%
- 6-месячное изменение
- -8.80%
- Годовое изменение
- 3.23%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%