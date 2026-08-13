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WDAF: WisdomTree Asia Defense Fund

31.93 USD 0.38 (1.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WDAF汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点31.93和高点32.00进行交易。

关注WisdomTree Asia Defense Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H1
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

WDAF股票今天的价格是多少？

WisdomTree Asia Defense Fund股票今天的定价为31.93。它在31.93 - 32.00范围内交易，昨天的收盘价为31.55，交易量达到2。WDAF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Asia Defense Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Asia Defense Fund目前的价值为31.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.23%和USD。实时查看图表以跟踪WDAF走势。

如何购买WDAF股票？

您可以以31.93的当前价格购买WisdomTree Asia Defense Fund股票。订单通常设置在31.93或32.23附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注WDAF的实时图表更新。

如何投资WDAF股票？

投资WisdomTree Asia Defense Fund需要考虑年度范围26.67 - 38.62和当前价格31.93。许多人在以31.93或32.23下订单之前，会比较11.41%和。实时查看WDAF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Asia Defense Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Asia Defense Fund的最高价格是38.62。在26.67 - 38.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Asia Defense Fund的绩效。

WisdomTree Asia Defense Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Asia Defense Fund（WDAF）的最低价格为26.67。将其与当前的31.93和26.67 - 38.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WDAF股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Asia Defense Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.55和3.23%中可见。

日范围
31.93 32.00
年范围
26.67 38.62
前一天收盘价
31.55
开盘价
32.00
卖价
31.93
买价
32.23
最低价
31.93
最高价
32.00
交易量
2
日变化
1.20%
月变化
11.41%
6个月变化
-8.80%
年变化
3.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%