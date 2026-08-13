WDAF: WisdomTree Asia Defense Fund
今日WDAF汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点31.93和高点32.00进行交易。
关注WisdomTree Asia Defense Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
WDAF股票今天的价格是多少？
WisdomTree Asia Defense Fund股票今天的定价为31.93。它在31.93 - 32.00范围内交易，昨天的收盘价为31.55，交易量达到2。WDAF的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Asia Defense Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Asia Defense Fund目前的价值为31.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.23%和USD。实时查看图表以跟踪WDAF走势。
如何购买WDAF股票？
您可以以31.93的当前价格购买WisdomTree Asia Defense Fund股票。订单通常设置在31.93或32.23附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注WDAF的实时图表更新。
如何投资WDAF股票？
投资WisdomTree Asia Defense Fund需要考虑年度范围26.67 - 38.62和当前价格31.93。许多人在以31.93或32.23下订单之前，会比较11.41%和。实时查看WDAF价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Asia Defense Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Asia Defense Fund的最高价格是38.62。在26.67 - 38.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Asia Defense Fund的绩效。
WisdomTree Asia Defense Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Asia Defense Fund（WDAF）的最低价格为26.67。将其与当前的31.93和26.67 - 38.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WDAF股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Asia Defense Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.55和3.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.55
- 开盘价
- 32.00
- 卖价
- 31.93
- 买价
- 32.23
- 最低价
- 31.93
- 最高价
- 32.00
- 交易量
- 2
- 日变化
- 1.20%
- 月变化
- 11.41%
- 6个月变化
- -8.80%
- 年变化
- 3.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%