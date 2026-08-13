WDAF股票今天的价格是多少？ WisdomTree Asia Defense Fund股票今天的定价为31.93。它在31.93 - 32.00范围内交易，昨天的收盘价为31.55，交易量达到2。WDAF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Asia Defense Fund股票是否支付股息？ WisdomTree Asia Defense Fund目前的价值为31.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.23%和USD。实时查看图表以跟踪WDAF走势。

如何购买WDAF股票？ 您可以以31.93的当前价格购买WisdomTree Asia Defense Fund股票。订单通常设置在31.93或32.23附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注WDAF的实时图表更新。

如何投资WDAF股票？ 投资WisdomTree Asia Defense Fund需要考虑年度范围26.67 - 38.62和当前价格31.93。许多人在以31.93或32.23下订单之前，会比较11.41%和。实时查看WDAF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Asia Defense Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，WisdomTree Asia Defense Fund的最高价格是38.62。在26.67 - 38.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Asia Defense Fund的绩效。

WisdomTree Asia Defense Fund股票的最低价格是多少？ WisdomTree Asia Defense Fund（WDAF）的最低价格为26.67。将其与当前的31.93和26.67 - 38.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WDAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。